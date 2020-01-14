旭然啟動全球生產布局計畫 越南新廠下半年投產

旭然（4556）啟動集團全球生產布局計畫，公司表示，未來台灣雲科一、二廠著重Filtrafine®產品研發設計與中高階過濾產品生產、中國昆山廠聚焦擴大中國地區銷售，以及越南新廠則生產量產型過濾產品、深化東南亞、歐洲、美國地區接單表現，可望於2020年下半年正式步入量產並創造良好營收貢獻，為營運開創新一波成長空間。

旭然表示，看好全球半導體業者資本支出增加與加速擴產步伐，且兩岸地區廢水回收標準越趨嚴格，對於工業液體過濾的精密度、過濾效率與及時提供專業解決方案等需求提升，有機會帶動目前半導體暨電子營收比重33％進一步提升。

根據研究機構IC Insights最新研究報告指出，看好全球半導體業者擴產需求熱絡，預估2020年全球半導體產業將擴增10條12吋晶圓產線，以8吋晶圓計算，若產線擴產計畫順利進行，將推升2021年新增產能達到2,080萬片水準並可望創下歷史新高記錄。

看好市場需求，旭然表示，今年將完產Filtrafine®品牌液體／氣體及UV紫外線過濾產品線布局，並積極開拓過濾耗材使用量大的PBC、海水淡化、再生水廠等接單契機，使品牌於全球工業過濾市場占有率提升。

旭然表示，去年第四季營收創下歷史新高，主要受惠半導體暨電子、機械設備及食品化學等產業液體過濾訂單需求持續暢旺，以及美國、亞洲等地區業務接單表現，帶動品牌大型液體過濾設備訂單出貨站穩高檔表現，另一方面，近兩年受惠半導體暨電子等主要客戶擴建新廠及產能需求升溫，以及水資源相關過濾領域拓展，創造液體過濾設備良好出貨表現。