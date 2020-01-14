交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

大多人將留學視作國外企業的敲門磚，但王毓仁身為本土博士，仍獲Facebook工程師內部推薦，十分難得。 圖／交大提供 分享 facebook 非美國學歷也能拿到美國Facebook實習門票！國立交通大學光電系博士生王毓仁以月薪9,000美元，到Facebook Reality Labs（原Oculus Research）實習四個月，總計獲得超過新台幣100萬元；12月底完成實習返台，更獲Facebook青睞，邀請後續的遠距專案合作。

王毓仁的指導教授林怡欣教授表示，一般學生都是先赴美攻讀碩博士，再向頂尖企業投遞實習履歷，有時投了數百家卻苦無消息，心裡格外煎熬。「但王毓仁同學從學士到博士，都是接受交大的訓練，能直接獲得Facebook工程師內部推薦，甚至初試啼聲一鳴驚人，可說前無古人，非常難得！」

「我喜歡走不同的路徑。」王毓仁說，大學時看到系上學長創業有成，應證了交大光電的前瞻性，便決定留在原系，繼續攻讀學位。

2017年末，他與林怡欣教授共同出刊一份回顧文獻，由於實驗室長期鑽研液晶光學，正好符合Facebook的需求，「他們的工程師來拜訪覺得很有意思，而我也把握了表現的機會，事後被推薦到Facebook Reality Lab液晶光學組面試。」

王毓仁鼓勵碩博士生，如果想在企業實習，或是申請科技部千里馬交換計畫，每次的國際會議都是一次表現機會。「實習期間與其他Facebook實習生交流發現，許多人是參與會議時被詢問是否有實習意願，才獲得內部推薦機會。想要出去轉一圈，要好好把握每一次機會。」

交大光電博士生王毓仁到Facebook Reality Labs（原Oculus_Research）實習4個月，獲支薪台幣逾百萬。交大／提供 分享 facebook

除了內部推薦助一臂之力，王毓仁認為，經歷也具加分效果。林怡欣教授時常找國內外的研究計畫來訓練學生，包括科技部、群創光電、英特盛、中強光電、法國Nikon-Essilor、美國CooperVision、美國Google等企業。除產學合作計劃外，研究發表及外賓參訪都能給予學生機會培養表達能力。「系上非常重視學生的全方位發展，我也因此快速成長。」

他認為，交大博士班訓練的學生都有實力進入國外科技公司。光電系提供扎實的學習資源，像是面試的問題，就是課堂習題與期末考題的重新組合；而實習中的基本知識與分析工具，是課堂筆記的再運用。另外，交大本來就是偏重國際化的校園環境，因此基本的英文溝通是沒有問題的。

在許多人的印象裡，實習生彷彿「跟屁蟲」在旁觀摩；但在全球前10大企業，實習生可得展現累積的知識深度與熟悉度。「Facebook很願意信任實習生，視實習生為即戰力，負責部分的研發責任。」王毓仁說，實習生有很大的發揮空間，必須靠自己推動專案，「但只要有想法，不同領域的夥伴都很願意分享交流，提供專業上的協助。」

除了資工長才，Facebook也開出圖像處理、光學、電機、聲學、矽晶圓領域、產品製造、熱力學、材料學、UI/UX使用者體驗等不同領域的實習職缺，讓跨領域的專才互相合作，發揮綜效。上司也很容許員工直來直往、批評指教，工作環境充滿正向開放的氣氛。

王毓仁表示，在電機物理領域中，光學是獨特的存在；從儀器感測到眼睛看得到的應用，都需要光學領域的專業，當紅的AR/VR產業，也需要在光學設計上有所突破，譬如Facebook Reality Labs積極搶進AR/VR，持續尋找新的技術，並套用到未來的軟硬體應用上。

Facebook每一間辦公室牆上都有一幅放大的世界地圖，讓員工用圖釘標記自己來自何方。「很有趣的是，每一幅地圖都有圖釘在台灣，我們並沒有缺席。」王毓仁認為，與全球頂尖人才的交流是自在的且有自信的。「如果想要嘗試不同的產業，可以勇敢地往外走出去。」