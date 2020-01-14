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中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

蔡英文總統以歷史高票連任之後，兩岸的經貿關係該何去何從？前崑山大學副教授吳漢13日預測，選後將維持「政治冷、經濟熱」的局勢，而全球產業鏈中美脫鉤已成趨勢，台灣必須選邊站。政大財政學系教授黃智聰則指出，目前台灣對中國的貿易依存度過高，蔡政府必須想辦法降低。

中美脫鉤台灣抉擇

「2020台灣總統大選後未來兩岸經貿發展」座談會13日登場，前崑山大學副教授吳漢預測，由於蔡英文不接受一國兩制、九二共識，選後將維持「政治冷、經濟熱」的局勢。吳漢則指出，蔡英文高票當選，代表台灣人民高度認同蔡的兩岸政策，在獲得充分民意授權的情況下，未來她「做什麼都OK」。

然而，吳漢也擔心，若是兩岸政治上繼續「冷下去」，可能會危及兩岸的經貿關係。他指出，過去李登輝提出「戒急用忍」，已讓台灣經濟錯失先機。ECFA的早收清單今年將到期，但中國必定要求台灣承認九二共識，吳漢說，可能有人會說只不過是200億美金的出口，但對於企業家來說，這數字可以養活多少家庭？

「中美貿易戰開打以來，全球產業鏈發生新的變化，中美脫鉤成必然趨勢。」吳漢分析，全球產業鏈將分為以美國或中國為主的兩大陣營，台灣面臨到兩個抉擇：究竟是全面跟著美國走？還是應同時處理好兩岸關係，為台灣產業找尋更多出路？此外RCEP也在去年11月正式簽署，台灣被排除在外，若是兩岸和平發展可以促進台灣的區域經濟整合。

對中貿易依存度高

「台灣與中國非友好國家，但台灣對中國的貿易依存度卻在30%以上！」政大財政學系教授黃智聰表示，「不要把雞蛋放在同一個籃子」，台灣應努力降低對中貿易依存度。他也指出，過去主要是在陳水扁和馬英九執政時期大幅增加，而在蔡英文任內雖然努力不要增加太多，但也達到了歷史新高。

黃智聰表示，台灣要減少對中的貿易依存度，必須看台灣整體經濟狀況，在區域經濟整合方面，也要有足以取代中國的貿易夥伴，未來新南向政策的成效、與美國簽FTA都是變數之一。黃智聰研判，在蔡英文接下來4年內，兩岸經貿關係急速冷卻的可能不大，因受到香港問題與粉滲透法的影響，應是逐漸降溫。

在場也有陸生提問時指出，大陸也出現部分的聲音反對兩岸貿易來往，因為對台讓利沒有回報，以經促統的手段似乎也行不通。黃智聰回應表示，民間聲浪影響執政者的機會很小，中國的目標在於統一，而武統必須考量到國際政治的因素，和平統一遂成為目前的手段，對此中國仍希望兩岸經貿更熱絡。

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蔡英文九二共識

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