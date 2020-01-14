詳解大聯大投資策略，為什麼說收購文曄是完全純財務投資？

出處： 芯扒客

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半導體通路商大聯大收購同業文曄30%股權案繼續發酵，面對質疑，大聯大連續發表“四不一會”以及“三沒有、三支持”聲明，並已經延長公開收購期間至2020年1月30日。

2019年11月26日，文曄科技董事長鄭文宗舉行記者說明會，正式回應大聯大的公開收購案。

筆者總結了鄭文宗董事長提出的幾個要點：

1.文曄與大聯大合併，或以任何方式合作，都會對產業造成重大傷害。

2.大聯大沒有就收購30%股權向公平會提出事先申報。

3.大聯大與文曄結合或合作，市占率在臺灣將達到70%，亞太區市占率在前十大通路商中將超過50%。

4.雖然大聯大僅獲得30%股權，但可借由董事會選舉取得半數董事席位，而對文曄獲得實質控制力。

那麼事實真的是如此嗎？

這裡我們要重新回顧一下之前《芯扒客》撰文討論過的幾個問題：1.什麼是大聯大的“四不一會”？

答：不推派董事代表、不再加碼、不會與協力廠商合作表決或召開股東臨時會、不對外徵求委託書參與表決。會已發參加股東常會。

2.什麼是大聯大的“三沒有”、“三支持”？答：“三沒有”指的是：沒有意圖、沒有計劃、沒有行為。

“三支持”指的是：支持文曄董事長鄭文宗持續經營、支持文曄增加持股、支持股東雙贏。

簡單來說就是大聯大對文曄團隊的人事調動、經營沒有任何想法，也無意成為文曄第一大股東。

3.大聯大有沒有可能併購文曄？答：這個“四不一會”並非只是口頭說說，是列入公開收購說明書中，必須遵守法令。在提出 “四不一會”以及追加的“三沒有”、“三支持”後，為了避免出現臺灣公平法所說的“結合”或“獨佔”的情況出現，大聯大沒有可能併購文曄。不管是介入到文曄的經營中，還是以兩家壟斷、獨佔的方式來影響供應鏈都不可能實現。

4.文曄的市占率到底是多少？

圖片來源／芯扒客 分享 facebook 答：根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）以及半導體產業協會（SIA）提供的資料。2018年亞太地區半導體市場規模達到2,829億美元，文曄2018年的營業收入淨額為90.7億美元，市占率約為3.2%。大聯大的年營收金額約為文曄的1.6倍，約占5.1%，兩者相加約8.3%。

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5.大聯大加上文曄有沒有可能造成壟斷？答：沒可能，兩家財報數據相加僅為8.3%。從市場來看，大聯大和文曄的業務遍佈全世界，經營範圍分佈各國，絕不能僅看臺灣或大陸市場。計算產業整體銷售金額也應該包含直銷與代理商在內的全體銷售金額。且半導體產業由上游原廠掌握定價權，半導體通路商並不具備壟斷市場的能力。即使大聯大擁有2.3萬家客戶，當TI要結束合作40年的代理服務，通路商也只能接受。

6.大聯大收購文曄30%的股權有沒有可能被終止？答：可能性不大。大聯大收購文曄30%的股權比例控制得非常好，並沒有違反臺灣公平法對於“獨佔”的要求。此外大聯大81億元已經匯入交割戶，文曄方可打的牌並不多。

從上面幾個問題的回答來看，究竟是誰在“一而再、再而三”的玩弄文字遊戲，試圖誤導普通民眾呢？

01從市占到盈利，詳解大聯大的投資策略轉變

在半導體通路領域，通過不斷的併購投資擴大規模和市占率是一種常見的手段。不管是大聯大、安富利還是艾睿都是這麼做的。

但是具體到大聯大的投資策略，可以分為兩種：“策略性投資”與“財務性投資”，這兩種不同的投資方案的目標和評價標準完全不同。

從2008年到2011年期間，大聯大投資是“策略性投資”為主，先後併購了凱悌、詮鼎、友尚、大傳等，通過這種併購方式拓展了大聯大的經營規模和產品線，並在2015年成為全球最大的半導體通路商，將旗下7家公司整合為四大集團。“策略性投資”的目標是市占率和營收，但是對於利潤率的要求則並不高。

但是從2015年以後，大聯大的投資策略逐漸轉向對利潤率更高要求的“財務性投資”，主要考慮的是財務回報率和總獲利。比如2018年大聯大子公司友尚投資了零組件通路商日電貿，持有4年以上，最終投資回報率超過250%。正因為投資策略的改變，大聯大的年營收從2005年的小於10億，一路增加到了2018年的6~70億台幣，未來的目標是營收超過百億元。

據瞭解，大聯大對於文曄的投資也是“財務性投資”，根據文曄公佈的2019年第1~3季度的獲利情況以及第4季度的財務預測，2019年文曄的年度獲利預期達到23~25億元台幣，這個利潤裡非常亮眼。

因此，這項投資本來是一件很簡單的事情：文曄所處的是大聯大熟悉的半導體通路業，對於文曄的業務及其團隊，大聯大當然保持關注和瞭解。既然有很好的盈利前景，又正好因為TI改變代理線造成文曄股價下跌，在這個時候投資文曄是一筆非常划算的買賣。根據評估，大聯大這筆30%的股權投資將為大聯大帶來7.5億台幣的年獲利，同時將帶來3億台幣的股息，有機會為大聯大的營收提升近一成。大聯大投資控股財務長兼發言人袁興文更是表示：“在四不一會的承諾下，投資同業的文曄科技，預期將帶來9%的年回報率，將為文曄以及大聯大雙方帶來雙贏。”

02網傳文曄拿下ADI代理權，是否將影響大聯大收購案？

根據得到的消息，據說文曄已經成功簽下全球第二大類比晶片廠商ADI的代理權。而在大聯大收購文曄這個關鍵時刻，馬上就有公眾號得出“文曄簽下ADI對抗大聯大”、“ADI攜手文曄意欲拉TI下馬”的結論。

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實際上文曄旗下的茂宣(Morrihan)一直就負責ADI中國臺灣地區的通路業務，這一次只不過是獲得了ADI在中國大陸的代理資格。有媒體分析，ADI授權茂宣將業務拓展到大陸，主要目的是承接文曄原有的TI客戶。

說“ADI借助文曄來撬動TI的客戶”這個說法有一定的道理，因為ADI和TI在產品線上本來就有重合之處。TI一口氣砍掉了大多數代理，被砍掉的代理為了生存和保留客戶，必然尋求替代的解決方案。

不過，“文曄簽下ADI對抗大聯大”的說法為無稽之談。文曄與ADI的合作時間遠遠早於大聯大收購，兩者並沒有任何直接關係，很明顯這個是正常的業務動作。增加一個代理權根本無法影響到收購案的推進。

從另一方面來看，文曄獲得ADI大陸代理權將沖淡被TI砍代理權的負面影響，對於文曄未來的銷售業績以及股價都有提振作用。從這一點來看，大聯大對文曄的財務投資具有先見之明，將獲得豐厚回報。

文曄管理層及董事會如果真的看好自身未來的發展，同時為了防範大聯大成為大股東控制文曄的經營權，不妨回購文曄股票。只要將股價漲到大聯大公開收購價的45.8元新臺幣以上，這個公開收購自然就進行不下去了。據瞭解，目前文曄全體董監持股才7.18%，面對大聯大收購三成的大軍壓境，顯然是偏低的，大股東回補過去賣過頭的股票，不僅展現繼續經營的決心，也才是對股東最直接的誠意。除此之外打任何悲情牌沒有意義。

無論從哪一點來看，大聯大收購文曄案這都是標準的財務投資。為什麼文曄的反應會這麼激動？在大聯大已經給出“四不一會”和“三沒有、三支持”的承諾和善意回應後，為何文曄依然用“壟斷”說干預此次收購呢？文曄管理層自身的持股比例為何如此之低呢？

相信各位讀者心中已有答案。

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