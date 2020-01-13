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台商回流、半導體投資...台電預估 用電高峰落在這一年

2020-01-13 19:45經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

投資台灣熱，將推升用電需求。台電董事長楊偉甫今（13）日表示，這波台商回流、半導體投資用電需求將會出現在2021至2023年間，台電將按步就班推動新建燃氣機組來供電，也會與經濟部能源局緊密合作，滾動式盤點產業用電需求。

楊偉甫表示，隨著景氣回升、或是台商回流，國內用電量將會持續成長；他進一步指出，台商回流、企業投資用電需求是逐漸上升，預期2021年、2023年因大型半導體投資，會使得用電需求有明顯竄升，台電內部也為此積極做準備。

依據台電規畫，台電未來新增發電機組全數皆為燃氣機組。通霄超高壓345kV電源線將趕在夏季用電尖峰前上線，預計今年6月前完工，3號機現在試車，屆時將增加90萬瓩供電能力；另外，民營嘉惠電廠二期50萬瓩也會在今年併聯。大潭電廠8號、9號機各112萬瓩，分別於2022年、2023年併聯。大潭電廠7號機單循環改為複循環，2024年有32萬瓩，可加入供電。

此外，台電在台中電廠投資逾千億元，新建2部燃氣機組及天然氣接收站現已獲環評初審通過，將進入環評大會審查；另，協和電廠增建2部燃氣機組、興達電廠3部燃氣機組等計畫，現都進入環評審查階段。楊偉甫強調，台電準備在環評會議上好好應答，以爭取支持；而台電規畫上述燃氣機組裝置容量在100至130萬瓩，蓋到最大機組。

台電表示，目前台電發電機組裝置容量約為4300萬瓩，正在興建或環評中的燃氣機組則高達逾千萬瓩，若能順利興建，應足夠供電給台商回流及半導體投資之用，台電目的就是全力穩定供電。

因應「減煤增氣」供電策略，台電發言人徐造華表示，今年台電一整年用煤量勢必會低於2019年，燃氣用量雖然會增加，但此涉及到中油供應上限，台電僅能以調度來因應，以使燃氣機組順利發電。另據了解，台電去年用煤量約2700萬噸，天然氣約1000萬立方公尺。

除了台電開發大型燃氣機組外，經濟部極力推動再生能源開發，包括太陽能、及離岸風電，未來都會加入供電行列。

台電供電電廠

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