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台商回流 台電估用電大增時間點在2021年

2020-01-13 18:42聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

政府從去年底推動台商回流，台電今預估用電量大增時間點會落在2021年到2022年，但中火停兩部機組，調度壓力增加，在今年3月或夏季恐亮黃燈的風險，台電會盡力降低此風險，因備轉率仍在10%，整體不會有缺電的問題。另台電去年前11月稅前盈餘虧損85億元，主要是國際燃料價格上揚與增氣減煤兩大因素，預估截至去年底，累積虧損可縮小到負800億元以下。

台電今舉行年終記者會，台電董事長楊偉甫表示，去年底開始大量台商回流，未來用電量會大增，台電今年要做萬全準備，台商回流後不會立刻用電增加，因為還有建廠等時間，預估用電成長明顯的時間點2021年到2022年，台電會密切觀察用電需求與台商的建廠行程，有些台商回台用電量較大，且依照建廠與用電地點不同，也會有不同情況，有需求的地方必須趕快做準備。

台電副總徐造華說明，台商進來可能要擴充生產線與建廠，若有既有生產線，用電量就會增加，這涉及到電網能否搭配、電量能否供給。電網部分，因工業區已有部分電網佈建，台商有需求提出來，台電就會趕緊去布建電網；電量部分，現在電源開發計畫一直在進行，去年備轉率是10%，未來電量增加，就會調整發電的狀況。

但中市府廢止中火兩部機組操作許可證，若加上台商回流用電力大增，恐影響未來台電調度。楊偉甫表示，如果按照中市府不給兩部機組運轉執照的狀況下，到今年三月份後，夏季或用電突然大量增加時，會有亮黃燈的風險，當然台電會盡全力調度，把這風險降到最低，現在正準備當中。第一要務是穩定供電，第二是與中市府進行後續協商，並取得行政救濟。目前中市府祭出的罰款與處分，台電都已按照規定在時效內提出訴願與行政救濟，希望很快有結果出來。

徐造華也表示，中火兩部機遭限制，就會影響調度彈性，台電今年盡量讓亮黃燈的風險降低，因此在設定目標時仍然用備轉10%為目標，但萬一氣候突然變熱、突然用電量大增，或是突然有機組故障，就會有亮黃燈的風險，但整體不會有缺電的問題，因為備轉率仍在10%左右。

此外，台電去年前11月稅前虧損85億元，徐造華表示，主要受到國際燃料價格上揚與增氣減煤兩大因素。而截至去年十一月底累積虧損1097億元，雖12月財報未出爐，但徐造華表示，因有一年約200億的合理利潤，預估截至去年底累積虧損可縮小到800億元以下。

台電台商

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