親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

沈一鳴乃至兩蔣 他們為何都無法國葬？

從馬斯克推特不當發言風波 談大聯大公開收購文曄案之資訊正確義務

2020-01-14 07:00文／ 江朝聖 (東海大學法律學系副教授) 提供

圖／shutterstock圖庫
圖／shutterstock圖庫
分享

管理證券市場最主要的法律是證券交易法(以下簡稱證交法)，而貫穿整部證交法之核心概念則為「公開原則」。公開原則要求證券公開發行公司必須即時、完整與正確的公開公司資訊。有了這些公開資訊後，投資人即可自行分析該公司值不值得投資，或值得投資之價格為何。反之，若公司公開之資訊有誤，勢必造成投資人分析判斷的錯誤，並可能使投資人遭受損失。為確保公司即時與正確的公告重要資訊，證交法對公開發行公司課予每月十日以前公告上月營收、每年前三季於每季結束後四十五日內公告季報、每會計年度終了後三個月內公告前一年度財務報告。此外，若公開發行公司公告內容不實，證交法第20條之1賦予投資人民事損害賠償請求權，發行人之負責人、職員等亦應負刑事責任。

2018年8月7日，美國電動車製造公司特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在其個人推特(Twitter)上發言，表示將以每股420美元之價格買回所有特斯拉股份並使公司下市（私有化），並且已經準備好資金，目前唯一尚未確定的是尚待股東會表決。消息一出，特斯拉股價應聲大漲，卻也引起美國聯邦證券管理委員會(SEC)的關切。SEC調查後發現，馬斯克並未與潛在的資金提供者有任何討論，也就是說，將特斯拉公司私有化並無所本。因此，SEC認為馬斯克之發言誤導投資人，因而向聯邦法院起訴馬斯克。同年9月29日，SEC發布新聞稿表示與馬斯克達成四項內容之和解，其中之一係馬斯克與特斯拉必須各支付2000萬美元，即總計相當於新台幣12億之罰金。SEC主席克來頓(Jay Clayton)並發表聲明：「本件確認具體化於聯邦證券法律之重要法律原則，當公司與其內部人發表言論時，必須盡力確保其所言沒有錯誤或誤導，並且未隱匿理性投資人作成投資決定時所需之重要資訊」。簡言之，馬斯克為其草率發言付出代價，SEC也本於職掌，再次展現執法保護投資人之強大決心與行動。

我國證交法深受美國法的影響，除了針對財報、公開說明書不實等有個別民事、刑事處罰規定外，尚於第20條第1項規定：「有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為」。該項被稱為「一般反詐欺條款」，也是項「概括規定」。亦即，任何人若有虛偽不實或可能造成對投資人誤導之行為，而無其他特別規定適用時，均可依該項處罰。從我國證交法之規定觀之，立法者對於維護公開發行公司資訊正確，並保護投資人之決心並不亞於美國法。

目前國內媒體多方報導之大聯大收購文曄股權案，收購方與被收購方均為公開發行公司，當然適用證交法之規定，對外所為之媒體表態以及重訊揭露，均不得有虛偽誤導或足致他人誤信之行為。據觀察，大聯大係於去年11月12日公告收購數量及條件等資訊，12月4日大聯大再發出「四不一會」之五點聲明及承諾，包括：對文曄的持股將維持不高於30%；不提名或參選文曄公司董事等。根據證交法之規定，前開收購資訊與聲明及承諾，大聯大均有遵守之義務，否則即生相應之民、刑事責任，然而，細讀文曄公司回應，卻發現文曄公司之相應媒體表態以及重訊揭露，僅是一再否認收購方在公開收購說明書以及重訊之說明。甚至該公司12月16日於公開資訊觀測站所發布的「更正12月16日發布之補充公告-10.其他相關重大訊息(2)」中第一（三）點揭載：「本件交易完成後，即使大聯大公司不立即更換本公司之董事，大聯大公司於取得股權後即得對現任董事施加壓力，要求配合大聯大公司之指示，否則下任董事選舉不予支持」。所稱「即得對現任董事施加壓力…」云云，文曄公司在重大訊息所載資訊，事實上既未發生，亦無任何證據可佐證其可能發生，僅屬「主觀臆測」之詞，難免對投資人產生誤導，誠屬不當。再者，該公告內容尚引用網路資訊，亦有失嚴謹。因為，現今網路上充斥各式資訊，其中許多係無法求證來源的假消息。若公開發行公司透過重大訊息公告之內容竟任意引用非官方所發布之網路消息，而該消息內容不實，則公告消息之公開發行公司尚須對其內容依證交法負相關之民、事責任。簡言之，若只是「道聽塗說」，則文曄公司引用該網路訊息作為對公開收購案回應意見之一部分，並於公開資訊觀測站公告，必定對投資人造成誤導，有違證交法課予公開發行公司「正確」公開資訊之義務。

如果馬斯克在推特上的不當發言受到美國證券管理機關之重視與執法，相信具有同等專業與執法能力之我國證券主管機關或證券交易所也應該詳細檢視本件公開收購案雙方之公告、發言是否確有所本，並審慎執法，如此方能貫徹證交法之公開原則，並落實證交法保障投資人及股東權益之立法目的。

相關新聞：
大型打臉現場！文曄董事長看不懂自己公司財報？

杜絕紛擾，公平會應就大聯大/文曄案給個說法

相關新聞

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

交部穩觀光 做好應變計畫

2020-01-13 23:16

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

名家觀點／加稅拚社福 考驗政府能耐

2020-01-14 01:11

和碩童子賢建言 把資源放對地方

2020-01-14 00:47

台電增建燃氣機組 按部就班

2020-01-13 23:14

3月供電 可能亮黃燈

2020-01-13 23:11

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

2020-01-13 17:22

無人載具成熟 台電導入「無人機」進行電塔智慧巡檢

2020-01-13 16:10

資安業者揭抖音漏洞 帳戶內容可能被操縱

2020-01-13 14:56

籲朝野拋棄成見 中小企盼數位轉型

2020-01-13 14:33

雇主未繳墊償費 最高罰鍰30萬元

2020-01-13 14:13

老闆欠薪 勞工可申請墊償

2020-01-13 14:12

前農業處長：貿易自由化衝擊需面對

2020-01-13 13:51

「不是東西賣出就好」 學者籲農業導入正軌

2020-01-13 13:51

冷眼集／無一不補 贏了選票 傷了農業

2020-01-13 13:50

強信看好今年縫紉機市場 訂單逐步回溫

2020-01-13 13:05

國發會法規鬆綁559項 七大成果報你知

2020-01-13 13:03

紡拓會扮外銷軍師 擬客製接單戰略助攻

2020-01-13 11:52

美國就業市場溫和擴張 無礙聯準會寬鬆政策

2020-01-13 11:03

強信-KY自動縫紉設備銷售看佳 外銷修配成長可期

2020-01-13 11:00

從大聯大公開收購文曄案論資本市場法制

2020-01-13 10:14

產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

2020-01-13 09:58

名家觀點／解答2020的三個問號

2020-01-09 03:34

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

詳解大聯大投資策略，為什麼說收購文曄是完全純財務投資？

2020-01-14 07:00

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2020-01-14 07:00

如何客觀理解大聯大/文曄案？

2020-01-14 07:00

杜絕紛擾，公平會應就大聯大/文曄案給個說法

2020-01-13 07:00

大型打臉現場！文曄董事長看不懂自己公司財報？

2020-01-13 07:00

被收購公司管理階層的有所為與有所不為-看大聯大收購文曄股權案

2020-01-10 07:00

深度解讀！大聯大+文曄壟斷通路市場：可怕的不是同業壟斷，而是掩耳盜鈴自欺欺人！

2020-01-09 07:00

穩定的資本市場運作規則才有可能與國際接軌達到國際標準-大聯大收購文曄案

2020-01-09 07:00

大聯大：收購文曄不存在壟斷，違背承諾將負法律責任

2020-01-09 07:00

文曄財報打臉！大聯大收購文曄不是壟斷原因曝光！

2020-01-08 10:42

深度解讀大聯大 “四不一會”，對文曄釋放最大善意

2020-01-08 07:00

大聯大收購文曄案-非合意收購與關係人權益影響分析

2020-01-08 07:00
看更多

熱門文章

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

台幣狂升趁現在 一銀推快閃美元定存利率2.1％

2020-01-13 12:21

中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月

2020-01-13 12:19

中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

2020-01-13 17:22

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

外資匯入助攻謝票行情 台幣再飆升逾1角挑戰29.9元關卡

2020-01-13 11:10

新台幣開盤走升 站上29字頭

2020-01-13 09:12

從大聯大公開收購文曄案論資本市場法制

2020-01-13 10:14

法人：台積電可望獨拿蘋果5奈米處理器訂單

2020-01-13 10:04

產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

2020-01-13 09:58

郭明錤預測今年5款新iPhone H2新款出貨上看8,500萬支

2020-01-13 10:17

大陸法令限制？ 新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

台灣之星標5G 引進中嘉大股東宏泰集團及郭冠群助拳

2020-01-13 16:53

六大壽險去年淨值增逾8,000億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

台積強化對美溝通 延攬英特爾前大將

2020-01-14 00:59

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

選後觀光股綠油油 高雄概念股打回原形

2020-01-13 10:38

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

2020-01-13 16:29

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

2020-01-13 10:17

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

面板業拚轉型！友達射3箭 攻「場域經濟」

2020-01-13 14:33

八方雲集 拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

無人載具成熟 台電導入「無人機」進行電塔智慧巡檢

2020-01-13 16:10

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

私校退撫儲金投資績效優異 去年積極型報酬率19.41%

2020-01-13 13:30

六大壽險淨值 激增8,356億

2020-01-13 23:57

Micro LED高端需求看熱

2020-01-13 14:33

台積周四法說 法人估今年資本支出逾120億美元

2020-01-13 14:33

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

資安業者揭抖音漏洞 帳戶內容可能被操縱

2020-01-13 14:56

年終獎金入袋 理財謹記三點不漏

2020-01-13 10:47

工具機景氣見曙光 上銀亞德客-KY一度創波段高

2020-01-13 09:58

5G競標選後續飆 標金已至1233.37億元

2020-01-13 12:02

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

小資、頂客、三明治族 如何運用年終獎金樂活退休？

2020-01-13 15:15

CIS傳漲價產能擴倍增 後段封裝同欣電勝麗吃補

2020-01-13 10:59

無懼觀光業寒冬 天成集團頂級、精品飯店兩新品牌登場

2020-01-13 12:03

台積新副總裁 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top