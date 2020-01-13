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基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44聯合新聞網 綜合報導

蔡英文過去曾說過：「最低工資3萬元是我的夢想數字。」 聯合報系資料照／記者許正宏...
蔡英文過去曾說過：「最低工資3萬元是我的夢想數字。」 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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2020選舉甫落幕，連任成功的總統蔡英文在迎接勝利的同時，也會好好思考如何兌現她的政策，其中包括如何在新任期中將基本工資調升至她的「夢想數字3萬元」。有網友就在社群網站上表示，「基本工資調到3萬不是很好嗎？」引發大批網友熱議。

原Po在ptt上說到，「像我這種魯蛇，隨便找個最輕鬆的工作，也有保障3萬薪，我就不用做很累的工作了，我一定找最輕鬆的工作」，認為一個月3萬，對於單身的人來說就蠻夠用了，「基本工資調到3萬，是不是真的應該好好爭取？」

對此，就有網友回應，「那我原本就有3萬的要調到多少？」、「南部是真的有些還在基本工資，北部基本28～30吧，也是尷尬 」。有網友則表示，若調高基本薪資，「物價也跟著調漲，有差嗎？」、「調基本薪資根本玩火、控制物價比較實在」。

網友也說到，「當然也不是說基本薪資不漲物價就不漲，但調基本薪資足以多一次理由額外調漲（物價）」；另有人也點出，「原本（薪資）就三萬的人，卻得共同承受物價上漲」，因為原薪資比基本薪資高的人不會調到薪水。

有網友則提及鄰國南韓的前例，「看看隔壁南韓，調漲最低工資的慘況，不要只出一張嘴了」。事實上，南韓政府在文在寅上任後，將基本時薪先是調高成7530韓元（約新台幣211元）、第二次又調成8350韓元（約新台幣234元），最低工資為174.5萬韓元（約新台幣48000元），結果造成南韓企業無力加聘新人才，新鮮人找不到工作、失業率節節攀升。

韓國基本工資雖已是台灣2倍多，但勞動部只求「溫和調漲」5％，根據勞動部掌握，南韓近年積極調整基本工資時薪，換算成台幣南韓基本工資月薪已來逾48000元，高於日本的台幣47000元。而台灣基本工資目前是23100元，時薪150元，勞動部雖不主張劇幅調升基本工資，但也希望溫和調升基本工資。

有網友在ptt上詢問：「基本工資漲到3萬不是很好嗎？」圖/ptt
有網友在ptt上詢問：「基本工資漲到3萬不是很好嗎？」圖/ptt
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基本工資蔡英文
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