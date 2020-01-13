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無人載具成熟 台電導入「無人機」進行電塔智慧巡檢

2020-01-13 16:10經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

為讓供電更穩定，台電今（13）日表示，已導入「無人機」，運用科技協助進行電塔智慧巡檢，同時搭配自動化監測設備，更能掌握電塔即時狀態。

台電指出，全台目前共有近2萬座電塔，合力搭起超過1萬3000公里的輸電線路，等同台灣環島超過10圈，但只要一座電塔有事故就可能動輒影響民眾用電，也因此確保電塔健康的監測巡檢顯得格外重要。而過去電塔巡檢除仰賴人力，上山下海更費時費力，因應近來無人載具發展成熟普及，於是台電決定導入「無人機」，協助監測電塔導線溫度及智慧巡檢。

台電指出，輸電線路連接處會有螺絲及壓接點，若螺絲鬆動，阻抗會變大，就容易發熱，溫度過高恐致線路斷裂、影響供電，因此需以紅外線影像儀定期監測，而既有做法是台電維修人員持紅外線影像儀設備走到線下測溫，後續需將結果記錄帶回辦公室判讀，現在則可用無人機搭載小型紅外線影像儀測溫，除可解決交通不便、運維人員往返奔波時間，無人機飛行也可取得較好的測量角度。

台電表示，目前已將無人機運用如在河口、湖中間等交通不易到達地區的電塔巡檢及事故查找，當線路臨時有事故發生，因輸電線路處於送電狀態，無人機亦可協助即時確認，安全而快速拿到第一手資料，縮短掌握設備現況的時間。

台電指出，由於許多電塔座落山區，常因信號太弱影響監測資料傳輸，台電現正嘗試在電塔架設兼具地線功能與通信傳輸的複合光纖架空地線（OPGW），加上無線通訊，可讓資料傳輸比4G更穩。台電表示，目前也已在花蓮地區實地測試自動化監測設備，如電塔及塔基傾斜計、山崩地滑警示計、定置型傾斜計等，將電塔及地層監測數據即時匯整在同一個平台，若發生豪大雨或事故，可即時掌握全部電塔狀態。

不過，近年極端氣候也為電塔維護帶來不小挑戰，台電表示，像過往綿綿細雨的梅雨季變成短時間密集降下、且夾帶雷擊的超大暴雨，常因擊中導線、礙子等輸電設備而造成線路跳脫停電，因此台電現在亦於重要線路主動裝設避雷器，整體預防監控投入則更勝日韓。

因應近來無人載具發展成熟普及，台電首度導入「無人機」科技協助電塔智慧巡檢，搭配自...
因應近來無人載具發展成熟普及，台電首度導入「無人機」科技協助電塔智慧巡檢，搭配自動化監測設備，全面掌握電塔即時狀態。圖／台電提供
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台電無人機供電

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