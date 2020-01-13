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打倒騙子獨裁者? 伊朗「誤擊謊言」激起的反政府大抗爭

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

李育家：盼看到執政與在野捐棄成見 恢復兩岸對話交流

2020-01-13 15:45經濟日報 記者陳書璿／即時報導

第15任總統、副總統選舉以及第10屆立委選舉的結果已經揭曉，中小企業總會理事長李育家表示，誠如蔡總統所言，當選人的肩膀上，應該都能感受到每一張選票的重量。不論選舉結果如何，應盡速回歸工作崗位，全國中小企業主及勞工，更期盼看到執政與在野能捐棄成見，恢復兩岸對話交流。

李育家指出，國內共有147萬家中小企業，占整體企業數的97.8%，是台灣經濟的中流砥柱，但中小企業目前正面臨轉型升級的關鍵時刻；物聯網、電子商務、AI、5G、數位轉型等全新的科技及商業模式，既對中小企業帶來無窮的機會，也伴隨著巨大的挑戰。中小企業在努力趕上時代浪潮的同時，約有七成的企業亟需政府的輔導與協助。盼望政府在充滿挑戰的2020年，能夠繼續將「拚經濟」視為政策優先，以具體作法，扶持中小企業因應轉型挑戰。

中小企業總會建議，具體協助中小企業的做法包括：一、提供租稅優惠給需要的中小企業，在鼓勵研發、智慧製造及數位轉型等各方面提供實質獎勵；二、去年在行政院的努力下，信保基金已擴大對中小企業的協助，期盼今年能進一步調降信保基金手續費，減輕中小企業主的負擔。三、中小企業目前的主管機關是經濟部中小企業處，其位階應予升級，以利集中資源，全方位協助中小企業。

中小企業總會同時呼籲加強兩岸對話與交流，以協商代替對立，「國家安全與經濟發展缺一不可；而中國是台灣的重要市場之一，相信新政府有足夠的智慧化解兩岸關係。」

電子商務

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