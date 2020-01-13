國發會法規鬆綁559項 七大成果報你知

國發會自2017年9月推動法規鬆綁已完成559項，國發會今（13）日表示，2019年期間共計鬆綁132項，統籌各部會檢討管制性的法規命令、行政規則及函釋。

國會會列舉七大法規鬆綁成果，包括金管會於2019年1月開放民眾可於網路投保微型險、長期照顧險及健康管理險，並可於線上申請身故理賠，提升保險業辦理電子商務效能，打造數位化保險市場，增加投保便利性。

此外，財政部於去年6月將使用土地面積達0.5公頃以上，或總樓地板面積達5000平方公尺以上之社會住宅，列入促參法之重大公共建設範圍，使投資興建者可享五年免營所稅、投資抵減等租稅優惠，讓建商或土地開發商更有誘因投入社會住宅興建，改善弱勢族群居住環境，增加房屋供給，帶動民間資金投入社會住宅興建並落實居住正義。

第三，經濟部於2019年9月放寬具有發展、創新潛力，或處於初期研發成長階段之新創事業，進駐加工出口區，免受實收資本額須達新台、幣100萬元以上之限制，不僅減輕新創事業資金負擔，並有利園區產業發展創新。

而企業集團為擴大產業布局及提升國際競爭力，多會利用發給員工股份，作為獎勵及酬勞員工、留任優秀人才之重要工具。國發會指出，為營造有利企業留攬人才之租稅環境，財政部於2018年12月放寬控制公司以員工酬勞入股等方式，獎酬從屬公司員工時，從屬公司可於申報營利事業所得稅時，將員工獎酬列報為薪資支出。

第五，自2019年4月起，民眾於國外消費時，已可直接使用電子支付帳戶進行付款；同年7月民眾至超商繳納水電費、規費、稅捐、罰鍰及大眾運輸票款時，亦可使用電子支付帳戶直接扣款，電子支付使用之方便性將大幅提升。

第六，從事農業的青年尋求創業貸款時，多面臨本身無土地、擔保能力不足或信用問題等，導致貸款困難。因此，為使青農獲得創業基金，農委會於2019年11月將青年從農創業貸款期限一律放寬至五年；此外青年亦可申請最高新台幣100萬元，一年期可循環動用之周轉金，以減輕經營農業初期的營運及還款壓力。

最後，對於返鄉經營導覽、微旅行的創業家來說，常因受限旅行業門檻過高，無法成立旅行業合法經營，而放棄理想。為鼓勵青年圓夢，參與地方創生投入國內旅遊市場，交通部觀光局已於2019年9月將乙種旅行業之最低資本額，由新台幣300萬元調降為120萬元。

國發會表示，面對全球化及數位經濟的挑戰，調整不合時宜的法規障礙、保持法規適用的彈性；將持續推動法規鬆綁工作，排除法令對效率及程序的阻礙，讓台灣的經商法制環境更友善，改善投資及企業經營環境。