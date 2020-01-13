老闆欠薪 勞工可申請墊償

勞動部設有工資墊償基金，如果公司破產或歇業，清算勞工資及資遣費、退休金，勞工可以申請墊償。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「我的老闆欠我薪水，我可不可以申請墊償？」勞動部設有工資墊償基金，如果公司破產或歇業，清算勞工資及資遣費、退休金，勞工可以申請墊償。不過，並非只要老闆積欠工資就可獲墊償，也不是所有員工都可以得到墊償，至少要有二要件，一是公司歇業、清算或宣告破產；二是適用勞基法勞工。

勞動基準法第28條訂定積欠工資墊償基金制度，透過企業互助精神及社會連帶責任，加強對勞工經濟生活的保障，凡是適用勞基法的事業單位，由雇主每月按雇用勞工投保薪資總額萬分之2.5提繳積欠工資墊償基金，當雇主發生歇業、清算或宣告破產時，勞工因此被積欠的工資、退休金、資遣費，可以由該基金先行墊付，而雇主應於規定期限內，將墊償款償還給積欠工資墊償基金。

也就是說，墊償基金是雇主按月預繳的錢，一旦發生問題，就可由基金先行墊償。但不是勞工被欠薪就可墊償，必須符合兩大要件。

首先，申請墊償必須是公司歇業、清算或宣告破產，有積欠工資、退休金、資遣費的事實，經勞工向雇主請求不能獲得清償時，才符合申請墊償的條件。如果公司仍在營業中，或處於停工狀態，尚有復工可能時，都不屬於歇業、清算或宣告破產情況，勞工此時不可以申請墊償。

只要是勞工有投勞保就可以墊償嗎？可以墊償那些錢？勞保局表示，必須是勞基法規定受雇主雇用從事工作領取工資的勞工，才可以申請墊償。如果是公司的負責人或與公司具委任關係的人員，雖有投保勞保，但不是勞基法規定的勞工，則無法申請墊償。

至於墊償基金墊償範圍，首先，是事業單位積欠的工資，是雇主在歇業、清算或宣告破產前六個月內所積欠的工資，不是投保薪資。如果雇主欠薪更久，仍然最多只墊償六個月。另外雇主未依勞基法給付的退休金、資遣費，或未依勞工退休金條例給付的資遣費，則合計只能墊付六個月的平均工資。

勞保局表示，勞工不是投保勞保就適用積欠工資墊償基金制度，必須是符合「勞基法」所稱的「勞工」才適用。如果公司僱用不適用勞基法人員時，就不須為其繳納工資墊償費。

勞保局表示，一般投保單位若是雇用不適用勞基法的員工投保勞保，會另外填「勞工保險單位被保險人【提繳/免提繳】積欠工資墊償基金申報表」，依表列身分勾選；若是採網路申報加保者，則可在「勞基法特殊身分別」欄位鍵入其所屬身分，就可免提繳積欠工資墊償基金。