產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

選後迎接新格局、新氣象，中小企業也期待新政府對全國中小企業主及勞工，能有更具體的作為與建樹。中小企業總會理事長李育家今（13）日表示，期盼看到執政與在野能捐棄成見，恢復兩岸對話交流，並建立中小企業數位轉型準備。

同時，李育家也具體提出三方向做為建言，包括提供租稅優惠給需要的中小企業、能進一步調降信保基金手續費，以及主管機關經濟部中小企業處其位階應予升級，以利集中資源。

李育家指出，國內共有147萬家中小企業，占整體企業數的97.8%，是台灣經濟的中流砥柱，但中小企業目前正面臨轉型升級的關鍵時刻，物聯網、電子商務、AI、5G、數位轉型等全新的科技及商業模式，既對中小企業帶來無窮的機會，也伴隨著巨大的挑戰。

李育家表示，中小企業在努力趕上時代浪潮的同時，約有七成的企業亟需政府的輔導與協助。盼望新政府在充滿挑戰的2020年，能夠繼續將「拼經濟」視為政策優先，以具體作法，扶持中小企業因應轉型挑戰。

李育家進一步指出，中小企業總會建議，具體協助中小企業的做法包括：一、提供租稅優惠給需要的中小企業，在鼓勵研發、智慧製造及數位轉型等各方面提供實質獎勵；二、去年在行政院的努力下，信保基金已擴大對中小企業的協助，期盼今年能進一步調降信保基金手續費，減輕中小企業主的負擔。三、中小企業目前的主管機關是經濟部中小企業處，其位階應予升級，以利集中資源，全方位協助中小企業。