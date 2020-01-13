親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選黨主席

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

2020-01-13 09:58經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

選後迎接新格局、新氣象，中小企業也期待新政府對全國中小企業主及勞工，能有更具體的作為與建樹。中小企業總會理事長李育家今（13）日表示，期盼看到執政與在野能捐棄成見，恢復兩岸對話交流，並建立中小企業數位轉型準備。

同時，李育家也具體提出三方向做為建言，包括提供租稅優惠給需要的中小企業、能進一步調降信保基金手續費，以及主管機關經濟部中小企業處其位階應予升級，以利集中資源。

李育家指出，國內共有147萬家中小企業，占整體企業數的97.8%，是台灣經濟的中流砥柱，但中小企業目前正面臨轉型升級的關鍵時刻，物聯網、電子商務、AI、5G、數位轉型等全新的科技及商業模式，既對中小企業帶來無窮的機會，也伴隨著巨大的挑戰。

李育家表示，中小企業在努力趕上時代浪潮的同時，約有七成的企業亟需政府的輔導與協助。盼望新政府在充滿挑戰的2020年，能夠繼續將「拼經濟」視為政策優先，以具體作法，扶持中小企業因應轉型挑戰。

李育家進一步指出，中小企業總會建議，具體協助中小企業的做法包括：一、提供租稅優惠給需要的中小企業，在鼓勵研發、智慧製造及數位轉型等各方面提供實質獎勵；二、去年在行政院的努力下，信保基金已擴大對中小企業的協助，期盼今年能進一步調降信保基金手續費，減輕中小企業主的負擔。三、中小企業目前的主管機關是經濟部中小企業處，其位階應予升級，以利集中資源，全方位協助中小企業。

同時，中小企業總會也呼籲加強兩岸對話與交流，以協商代替對立，「國家安全與經濟發展缺一不可，而中國是台灣的重要市場之一，相信新政府有足夠的智慧化解兩岸關係。」

中小企業總會理事長李育家今（13）日表示，期盼看到執政與在野能捐棄成見，恢復兩岸...
中小企業總會理事長李育家今（13）日表示，期盼看到執政與在野能捐棄成見，恢復兩岸對話交流，並建立中小企業數位轉型準備。 圖／中小企業總會提供
分享

新政府中資

延伸閱讀

總統蔡英文連任 荷媒：反中大勝對北京是羞辱

達賴喇嘛賀蔡總統連任 指兩岸保持良好關係重要

法國外交部賀蔡總統連任 祝願台海兩岸和平

美、日等國祝賀連任 蔡總統：盼與陸開啟對話

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

從大聯大公開收購文曄案論資本市場法制

2020-01-13 10:14

名家觀點／激情過後 把握台灣產業升級契機

2020-01-13 02:50

大選過後…修財劃法、廢印花稅 難度高

2020-01-12 23:34

蔡明興看景氣 今年應該會不錯

2020-01-12 23:20

蔡明興看兩岸…建議展開對話

2020-01-12 23:15

專家看本周指標／歐元區通膨加速上升

2020-01-12 23:13

勞保年金破產在即 蔡政府連任如何拆彈成功？

2020-01-12 22:07

食物外送員揚言16日拒送 勞團贊成勞部了解中

2020-01-12 16:20

學者：蔡總統連任 CPTPP與台美FTA有機會簽署

2020-01-12 14:42

產業界給蔡總統的建言／沈國榮：人才、土地是發展重點

2020-01-12 12:53

產業界給蔡總統的建言／林伯豐憂反滲透法刺激大陸

2020-01-12 12:53

產業界給蔡總統的建言／盛治仁：升級基礎建設 分散觀光市場

2020-01-12 12:53

產業界給蔡總統建言／彭双浪：打造讓台商安心回流環境

2020-01-12 12:53

產業界給蔡總統建言／半導體業：解決5缺 尤其「缺電」問題

2020-01-12 12:53

產業界給蔡總統的建言／許勝雄喊「多簽FTA」

2020-01-12 12:53

長照不推保險制難活 學者建議參考健保經驗

2020-01-12 12:53

蔡英文大勝觀光業哀號 有業者裁撤大陸部門

2020-01-12 12:53

冷眼集／拆解勞保炸彈 蔡總統沒迴避空間

2020-01-12 12:53

日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證讓民眾信服

2020-01-12 12:34

選後回歸基本面 投顧：台股中長線持續偏多

2020-01-12 11:25

名家觀點／解答2020的三個問號

2020-01-09 03:34

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

杜絕紛擾，公平會應就大聯大/文曄案給個說法

2020-01-13 07:00

大型打臉現場！文曄董事長看不懂自己公司財報？

2020-01-13 07:00

被收購公司管理階層的有所為與有所不為-看大聯大收購文曄股權案

2020-01-10 07:00

深度解讀！大聯大+文曄壟斷通路市場：可怕的不是同業壟斷，而是掩耳盜鈴自欺欺人！

2020-01-09 07:00

穩定的資本市場運作規則才有可能與國際接軌達到國際標準-大聯大收購文曄案

2020-01-09 07:00

大聯大：收購文曄不存在壟斷，違背承諾將負法律責任

2020-01-09 07:00

文曄財報打臉！大聯大收購文曄不是壟斷原因曝光！

2020-01-08 10:42

深度解讀大聯大 “四不一會”，對文曄釋放最大善意

2020-01-08 07:00

大聯大收購文曄案-非合意收購與關係人權益影響分析

2020-01-08 07:00

由大聯大公開收購文曄事件談國際競爭法結合規範的一致性

2020-01-07 07:00

無感壟斷！安森美仗義執言：肯定通路商服務價值！

2020-01-07 00:00

合意與非合意收購的釋疑-談大聯大收購文曄案

2020-01-06 07:00
看更多

熱門文章

勞保年金破產在即 蔡政府連任如何拆彈成功？

2020-01-12 22:07

蔡英文連任觀光業哀號 大嘆只能在谷底「自己想辦法」

2020-01-12 15:54

富邦金尾牙 董座蔡明興：年終獎金中位數6~7個月以上

2020-01-12 17:32

台積5奈米良率 突破八成

2020-01-12 23:20

顛覆想像…熟齡族使用行動支付 去年大爆發

2020-01-13 00:23

食物外送員揚言16日拒送 勞團贊成勞部了解中

2020-01-12 16:20

鴻海設富智捷 強攻車電

2020-01-13 00:30

三星新機來了 台系鏈吃補

2020-01-13 00:28

TWS熱賣 美律、康控沾光

2020-01-13 00:27

學者：蔡總統連任 CPTPP與台美FTA有機會簽署

2020-01-12 14:42

董座蔡明興尾牙致詞 2019富邦金創下八大紀錄

2020-01-12 17:53

冷眼集／拆解勞保炸彈 蔡總統沒迴避空間

2020-01-12 12:53

電動機車搶市 關鍵在電池

2020-01-12 23:14

蘋果平價機種 3月亮相

2020-01-13 00:27

新台幣開盤走升 站上29字頭

2020-01-13 09:12

蔡明興看景氣 今年應該會不錯

2020-01-12 23:20

產業界給蔡總統建言／彭双浪：打造讓台商安心回流環境

2020-01-12 12:53

公股行庫人事 傳有新一波調整

2020-01-12 23:49

談兩岸關係 蔡明興：選後是展開與大陸對話的好時機

2020-01-12 18:23

公股銀 今年力拚四大KPI

2020-01-12 23:51

鴻海對岸廠區 招「小時工」

2020-01-13 00:30

「錢要自己賺」 企業搶推自家支付

2020-01-13 00:28

春節換新鈔 16日起跑

2020-01-12 23:49

銀行搶送發財金、開運水 快來沾喜氣

2020-01-13 01:09

產業界給蔡總統建言／半導體業：解決5缺 尤其「缺電」問題

2020-01-12 12:53

神腦尾牙 民進黨主席卓榮泰到場謝票

2020-01-12 15:19

針對網路煽動性負面言論 逸達聲明：不排除提告

2020-01-12 19:35

選後觀光股綠油油 高雄概念股打回原形

2020-01-13 10:38

產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

2020-01-13 09:58

法人：台積電可望獨拿蘋果5奈米處理器訂單

2020-01-13 10:04

光陽機車銷量 拚21連霸

2020-01-12 23:17

產業界給蔡總統的建言／林伯豐憂反滲透法刺激大陸

2020-01-12 12:53

期許新政府 蔡明興：財經、育嬰等政策應放寬

2020-01-12 18:13

選後回歸基本面 投顧：台股中長線持續偏多

2020-01-12 11:25

熟齡族採用行動支付 暴增

2020-01-12 23:51

名家觀點／激情過後 把握台灣產業升級契機

2020-01-13 02:50

台積電16日法說 台股封關前重頭戲

2020-01-12 12:03

產業界給蔡總統的建言／沈國榮：人才、土地是發展重點

2020-01-12 12:53

大選過後…修財劃法、廢印花稅 難度高

2020-01-12 23:34

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

2020-01-13 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top