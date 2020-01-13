名家觀點／激情過後 把握台灣產業升級契機

台灣大選激情過後，仍要回神面對經濟與產業挑戰。尤其過去一年來，受到美中貿易戰的影響，許多台商選擇擴大回流。在當前的時空環境下，企業如何進行產業升級、政府又該如何給予協助，成了目前台灣社會最關注的議題。

事實上，在這一波台商回流的浪潮中，企業界除了面臨五缺外，還有很多問題急著被解決，其中一個就是在中國大陸的資金無法順利匯回台灣。大陸是一個嚴格管制外匯的國家。過去台商著眼於低廉的勞動成本以及廣大的市場需求，前仆後繼地匯入大量資金投資設廠；同時，大陸地方政府也會給予稅務優惠吸引台商。如今台商要將資金匯回，除了要補繳稅外，還要「排隊」才能將資金匯出，種種障礙成了台商回流、產業轉型的絆腳石。

面對這樣的情況，我國政府已開始做出對應的調整，包含協助企業融通資金、給予利息補貼等，並鼓勵企業將產線移出大陸，降低營運風險。

同時，對於那些選擇擴大投資台灣的廠商，政府應該能透過既有的研發單位幫助企業創新、提升產品競爭力。位在新竹的工研院積極協助企業升級，便是一個具體例子，工研院迄今已成功協助台灣安愛工業、和新光通、翔名科技等多家企業的生產技術進行升級，涵蓋的產業包含電信通訊、醫療照護以及半導體等。透過建置「台商回台投資創新研發平台」整合技術、專利、人才等關鍵要素，以專業研發能量發展專利技術並培養科技人才，為台灣打造完善的產業升級環境。未來5G和AI技術是產業發展的關鍵，工研院也大量投入技術與資金研發，為產業的長遠發展奠定基礎。

那對企業而言，應該怎麼做才能加速產業轉型呢？

面對這個問題，全球創新產業的領頭羊─矽谷已經給出了答案：企業創投（Corporate Venture Capital, CVC）。

有別於傳統的創投，企業創投的核心概念是由企業自己成立創投部門，直接到市場上找尋對企業升級有幫助的新創公司，然後予以注資，並建立緊密的合作關係。事實上，很多國際企業早就意識到創新的重要性，如Google、英特爾、花旗銀行、彭博等不同產業的龍頭企業，早已開始推行企業創投，為公司規劃完整的升級方案，創造更多附加價值。

在台灣，國發會及台杉投資公司也注意到這股風潮，期盼將這樣的新創投資風氣引入企業界，加速企業升級、轉型。

目前看來，美中貿易戰雖然促成台商擴大投資台灣以及轉單效應等利多，但是這些都只是短期、暫時性的影響。從長遠來看，台商的相關投資必須好好扣合產業升級，台灣產業發展才能全面的脫胎換骨。台灣在世界上雖然只占了一個小小的角落，但人民非常勤奮，形塑出今日在各個產業、不同面相上都有了不起的成就。

包括國際貿易戰、地緣政治衝突等，近期國際局勢詭譎多變，對台灣來說得提高警覺，但這些變局也可能帶來轉機。

大選過後，期盼國內各界都能放下成見、攜手合作，為台灣把握住這一波千載難逢的產業升級契機，也為下一代共創繁榮的夢想與未來。

（作者是中華經濟研究院董事長、東吳大學名譽教授）