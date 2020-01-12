針對網路煽動性負面言論 逸達聲明：不排除提告

逸達生技（6576）對於近日網路論壇出現散布針對逸達公司的煽動性負面言論，表示已密切留意並進行相關了解，如經查有涉及證券交易法第 155 條之相關違法行為情事時，將依法採取必要的法律行動。

逸達表示，公司始終秉持誠信、透明之原則穩健經營，已於 2019 年 12 月 27 日召開年度法人說明會，就本公司藥物研發、法規審理申請進度以及營運現況、規劃與未來展望如實進行詳細說明，會議相關資料並可於公開資訊觀測站以及公司官方網站查詢。

逸達 2020 年在 SIF 緩釋針劑技術平台及 NCE 新化學成分新藥研發將持續推進各項進程：用於治療晚期前列腺癌新劑型新藥 FP-001 將自 2020 年起於全球發散式啟動新藥查驗登記申請，並啟動美國、中國等市場授權；新化學成分新藥 FP-025（基質金屬蛋白酶 MMP-12 抑制劑）將完成慢性氣喘二期臨床概念性驗證，FP-045（醛去氫酶 ALDH2 活化劑）將進入罕見疾病范可尼貧血的二期臨床概念性驗證。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，投資人最關心的 FP-001 六個月劑型藥證申請，所有的準備一直在緊鑼密鼓地進行。逸達已陸續與歐盟、澳洲、加拿大等國藥監機構完成召開申請前諮詢會議（Pre-Submission Meeting），深入了解各國新藥查驗登記的需求，預定於 2020 年 3 月向歐盟 EMA 提送藥證申請；澳洲、加拿大等國之上市申請則將由行銷夥伴 Accord Healthcare 負責，預計在歐盟送件後陸續提出。

美國 NDA 送審方面，2019 年 7 月逸達與美國 FDA 召開會議，FDA 建議補充更多藥械合一產品（Combination Product）的安定性測試數據；逸達在生產完成此測試所需要的技術批次（Technical Batch）並經過批次放行後，已於 2019 年 10 月進入藥械合一產品的 6 個月安定性試驗，預計在完成送審所需的數據後，於 2020 年中左右向美國 FDA 提出藥證申請。

逸達在新化學成分（NCE）新藥的開發，預計在 2020 年達到數個關鍵的里程碑，包括FP-025（MMP-12 Inhibitor）在諸多臨床前過敏模型中顯示可觀療效，具有抗發炎、抗纖維化的雙重機制，目前正在荷蘭進行慢性氣喘二期臨床概念性驗證（Proof-of-Concept Clinical Trial），預計在2020 年第三季完成（Last Patient Out）；FP-045（ALDH2 Activator）將與美國史丹佛大學、明尼蘇達大學合作，進入以罕見疾病范可尼貧血（Fanconi Anemia）為適應症之 1b/2 期臨床概念性驗證，另正與美國密西根大學研討進入與心臟代謝性腎臟疾病（Cardiometabolic-Renal）相關之二期臨床概念性驗證。