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蔡英文：期盼強化台美產業鏈整合 持續深化經貿往來

2020-01-12 16:03經濟日報 記者鄭鴻達／台北即時報導

總統蔡英文今（12）日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，表示台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作，台美彼此已從雙邊夥伴關係升級成「全球合作夥伴」，並期盼強化台美產業鏈的整合，持續深化經貿的往來。

蔡英文表示，在民主自由的基礎上，台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作，彼此已從雙邊夥伴關係升級成「全球合作夥伴」，她認為台灣是國際社會不可或缺的夥伴，也會是區域民主發展的關鍵行動者，相信可以和美國一起為世界帶來更多貢獻。

蔡英文強調，經過昨天的選舉，台灣人民再一次用手中的選票，向全世界傳達民主的價值，民主和自由，確實是台灣最珍貴的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎。

蔡英文指出，台灣和美國過去三年多來，在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作，去年是《台灣關係法》立法40週年，台美雙邊關係有更多具體的進展，也更公開、更多元、更制度化，她感謝酈英傑對相關交流合作大力支持。

蔡英文說明，在安全方面，將會透過合作，持續加強自我防衛能力；在經濟方面，也期盼強化台美產業鏈的整合，持續深化經貿的往來；不僅如此，台美之間已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來她會在過去三年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題的合作。

蔡英文指出，相信台美可一起為世界帶來更多貢獻，台灣是國際社會不可或缺的夥伴，也會是區域民主發展的關鍵行動者，她再次感謝酈英傑對台灣的支持，相信未來雙方會有更多的合作，一起讓台美關係不斷深化。

蔡英文美國在台協會

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