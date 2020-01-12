日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證讓民眾信服

民進黨再度完全執政，對於日本核災地區食品及萊克多巴胺美豬是否進口，黨政人士表示，目前沒有任何異動訊息，但各項食品的進口，食品安全是最高的標準與原則，絕對不會犧牲國人健康。

我國多年來力擋美國萊克多巴胺美豬進口，學者認為，開放萊克多巴胺美豬進口，是國家不可迴避的問題；但這次選舉，受到美國幫忙比較多的陣營當選，開放與否的壓力相對就大，某種程度來說，決策會有政治考量。

台大農經系系主任雷立芬表示，現階段美國也要選舉，在美國選舉前仍有一小段緩衝期，美國總統川普是否當選也不一定，但台灣是否開放萊克多巴胺美豬進口，是遲早都要面對的問題。台灣剛選完，政府有這麼多事情要做，不會把這個爭議議題放在這麼前面處理，引起外界關注。

一名農業界人士表示，國際局勢詭譎多變，除了中美貿易戰影響以外，還包括美國與伊朗間關係緊張。美國想要重新制定新的國際貿易秩序與規則，過去台灣還能用各種理由拖延萊克多巴胺美豬進口，未來恐怕不必然還有這樣的空間。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，美豬、日本核食若真要開放，政府應說明目前所定義的食品風險高與低，並透過風險評估、拿出對人體的影響數據等科學證據佐證來溝通，讓民眾信服，否則，解禁之日應還有得談。

衛福部食藥署食品組副組長鄭維智表示，目前針對日本核災地區食品、美牛美豬的管理措施維持現狀、沒有改變。食品安全風險管理除了要評估風險，還需要與民眾進行風險溝通，讓民眾了解一項食品從源頭到餐桌的層層管理機制與管理情形。

由於日本核食與美豬進口議題敏感，行政院前院長賴清德前年三月在立法院答詢時表示，沒有時間表，也沒有討論這個議題。去年二月，立委質詢政府是否將開放美豬進口，蘇貞昌也說，「沒有，現在沒有這樣的準備」。