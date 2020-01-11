Google在台已聘2500人！謝金河：美企投資可能才要開始

Google去年發布新聞稿宣布已於台南購地加碼投資興建資料中心，財信傳媒董事長謝金河昨天參訪Google台北總部後有感，認為美國大企業投資台灣可能才要開始。

謝金河在臉書指出，兩年前到Google舊金山的Google總公司參訪，一行人和Google來自台灣的員工在總部園區邊走邊聊，逛了一整個下午，留下深刻印象。這次也想看看Google在台灣到底做那些事？於是，昨天下午他和財金文化金融家聯誼會的朋友一起來101大樓看看Google的台北總部。

這一次參訪，他才知道Google在台灣已經聘用2500個員工，單是在101大樓就有7到800人，這裡號稱是Google全球最高的辦公大樓，除了這裡，Google還有從宏達電買下的手機部門，工廠在新店，還有位在彰化的資料中心，台南的另一座資料中心也開始建置，Google斥資260億，算是重金投資台灣。今年還要在新北市遠東通訊園區成立新的技術研發中心，再加上一座綠能電廠，可以看出Google把台灣當成亞洲基地的用心。

謝金河說，Google來台投資，這也可以看到在美中貿易衝突升高的時候，美國國務院發函要求美國500大企業加強投資台灣政策的落實。Google來了，可以培養台灣更多的本地優秀人才，能夠進入Google的人，除了條件優越，薪資一定讓大家都滿意，他在參訪中看到的Google都是年輕的面孔。

謝金河說，這兩年從Google，微軟，FB，Amazon，甚至是Apple也在龍潭設立Mini LED廠，今天看到Google的陣仗，美國大企業投資台灣可能才要開始。

有網附和謝金河，盼台灣加油；也有網友指出，Apple在龍潭的神祕小廠，很低調很神祕，但卻冠蓋雲集，已經練兵好幾年。整合全台灣最優秀的半導體廠、面板廠、LED廠、PCB基板廠。也有人說，Apple龍潭神祕小廠加竹北神祕小廠錼創，有機會為台灣Micro LED新世代顯示器主流技術，再創造一片新藍天

但也有網友表示，樂見真正投資台灣，但google 在台灣甚至全世界在地造成的Value gap，嚴重而且嚴肅，盼望能盡快誠意以對，取之於台灣用之於台灣。