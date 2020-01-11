搶救生育率 學者：重賞之下必有勇夫勇婦

內政部發布最新出生及死亡人數統計，去年全年出生人數為177,767人，死亡人數為176,296人，2019年全年自然增加率僅千分之0.06。台大社會系教授薛承泰直言，「政府重賞之下必有勇夫勇婦」，想要推升生育率，政府到企業的領導階層都要大力的鼓勵結婚，由上而下扭轉年輕人的結婚觀念，並重賞「第二胎」的生育。

薛承泰坦言，在2000年時，政府認為我國人口密度高，少子化反而可以減少土地承載率，實際上，反而加劇今日的人口高齡化危機，總人口數並未大幅減少，而年齡結構卻劇烈改變，徒增年輕人撫養壓力，也衝擊台灣的經濟競爭力。

薛承泰分析，雖然台灣已經錯失鼓勵生育的最佳時機，但亡羊補牢猶未晚，想要推升生育率，首先，政府及企業的領導階層都要轉變思維，大力鼓勵結婚，由上而下扭轉年輕人的結婚生育觀念。此外，政府對第二胎的生育，一定要給予「重賞」，大力加碼補助獎勵金。

薛承泰說明，所謂領導階層要大力宣揚家庭婚姻價值，可以從西方國家每所大學幾乎都設有「有眷宿舍」來觀察，這代表的是，在他們的社會氛圍下，認為大學生已經結婚生子是一個尋常現象，但台灣沒有一所大學有。

過去先成家後立業的觀念不再，薛承泰表示，現代人習慣遵循一致性的「階段性任務」，每個人高中畢業後就上大學，大學畢業後就工作，工作穩定後才會考慮結婚，甚至常常因為缺少經濟支持，就錯過了生育。

薛承泰說，當前的育兒津貼等經濟面補貼，已經是必要條件，而沒有增加生育率的功能；舉「有眷宿舍」這個例子並非鼓勵台灣的大學也要設立，而是一個由上而下對家庭婚姻觀念的轉變，即所謂政府如果不出「奇招」，難以逆轉少子化趨勢。