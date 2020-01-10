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少子危機！勞動供給萎縮 前11月員工增幅創十年低

2020-01-10 21:44經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

主計總處今（10）日公布去年11月薪資概況，受到下半年景氣轉佳激勵，廠商發放獎金態度轉為積極，推升去年前11月累計總薪資年增2.01％，為去年以來增幅首度突破2%；不過，少子化大趨勢危機仍使勞動供給萎縮，去年前11月全體受僱員工人數平均796.2萬人，年增僅1.15%，創十年最低增幅。

主計總處今日公布薪資概況。11月全體受僱員工經常性薪資平均為42,130元，年增2.16％，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為47,998元，年增2.26%；累計前11月的總薪資年增2.01%。

主計總處指出，去年上半年受到景氣因素影響，年初以來廠商發放獎金未如以往積極，不過，觀察累計至8月的總薪資年增1.92%、累計至9月年增1.98％，以及累計至10月1.99%，可看出去年下半年景氣逐月轉佳。

此外，反映生產面的加班工時數據也同步好轉，去年11月全體受僱員工加班工時及製造業加班工時均終止連續12、13個月負成長，轉為年增0.3小時及0.4小時。

不過，主計總處對此仍保守看待，官員表示，雖然顯示製造業生產回溫，但單月數據不見得代表製造業景氣反彈，要再觀察後續走勢。

就絕對值來看，前11月全體受僱員工加班工時平均僅7.8小時，為金融海嘯以來最低，主計總處官員說明，單看11月數據已經轉正，主要仍是上半年景氣不佳所拖累，也包括全球工時的下降趨勢使然。

值得注意的是，去年前11月全體受僱員工人數平均796.2萬人，年增僅1.15%，創十年最低增幅，主要與人口結構變化、少子化因素有關，雖然全體受僱員工包括外籍勞工，但增減仍會受到本國勞動供給萎縮的衝擊。

就個別產業而言，受惠轉單效應，去年前11月電腦、電子產品及光學製品的受僱員工人數增加5,000人，高於去年的400人及前年的3,000人，為近八年來最大的成長幅度。

不過，包括面板、太陽能產業以及機械設備製造業等，去年以來都表現不理想，拖累機械設備製造業年增只有2,000人，不及往年有年增5,000至8,000人水準，而電子零組件製造業受僱員工人數甚至年減4,000餘人。

少子化大趨勢危機使勞動供給萎縮，去年前11月全體受僱員工人數平均796.2萬人，...
少子化大趨勢危機使勞動供給萎縮，去年前11月全體受僱員工人數平均796.2萬人，年增僅1.15%，創十年最低增幅。 圖／聯合報系資料照片
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