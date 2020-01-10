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樺晟世紀投資38.8億 進駐台中港離岸風電國產化專區

2020-01-10 19:22經濟日報 記者宋健生／台中即時報導

樺晟（3202）與世紀鋼合資的樺晟世紀離岸風塔鋼構公司，今（10）日與台中港務分公司完成簽約，將正式租用台中港工業專業區（Ⅱ）約18.1公頃的離岸風電國產化專區土地建廠。

樺晟世紀規劃在台中港離岸風電國產化專區設廠，製造離岸風機的風塔（Wind Tower），新廠預計今年動工，2022年投產，預計可創造400個就業機會，總投資金額達38.8億元樺晟世紀為樺晟電子與世紀鋼鐵結構公司共同合資成立。樺晟成立迄今已35年，以生產電腦用材起家。

有鑑於全球市場的跨產業融合發展趨勢，樺晟於2017年組成樺晟集團，近來適逢國家大力發展離岸再生能源，為掌握風電事業供應鏈本土化商機，樺晟選擇與世紀鋼合作，共同為台灣離岸風電鋼構產業本土化貢獻心力。

離岸風機供應鏈包括水下基礎、塔架、葉片樹脂、輪殼、機艙罩以及齒輪箱，樺晟世紀主要為製造塔架與水下基礎，預估未來正式投產後，每年約有6.5萬噸產能，商機可期。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，目前已進駐台中港離岸風電國產化專區的零組件業者，包括永冠集團、天力離岸風電、台欣世紀風電、西門子歌美颯離岸風力再生能源等公司。

盧展猷強調，樺晟世紀的進駐，為此專區又添一生力軍，預期可達成產業群聚效應，深根離岸風電國產化，為台中港周邊製造更多就業機會與連動效應。

離岸風電世紀鋼

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