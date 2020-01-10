陳冲：貿易出超大不是政績 是愚蠢的事

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲近期在國民黨總統候選人韓國瑜的競選廣告中現身，他在影片裡提及，「中華民國是經貿立國，對外貿易更是我們的生命線，要重新融入國際經貿體系」，吸引「經濟藍」、「知識藍」歸隊的意味濃厚。

總統大選日倒數計時，陳冲今（10）日強調，台灣的市場絕對不是在國內、必須前進海外，民眾必須思考，怎麼樣才能維持很好的經貿環境，這也是他最憂慮之處。

至於哪一黨當選，對台灣經貿前景比較好？陳冲笑稱，兩邊經貿政策都一樣，關鍵在於能不能落實執行，因為有些政黨對中國大陸有障礙。

談到台灣的貿易，陳冲打開話匣子，他說，小時候看教科書，都寫著感謝愛國華僑匯回很多錢，台灣才能彌補入超損失，「我問老師什麼叫入超，老師也搞不懂，等到我唸研究所，才開始有出超這個字眼」。

陳冲表示，台灣就這麼大的地方，一定要靠對外貿易，台灣如果入超會很辛苦；但是出超、入超沒有哪個好，過於失衡就不行，這麼多年下來，我們（台灣）一天到晚想把外匯留下來，使出各種手段，導致出超變得愈來愈大，但是「出超大是很愚蠢的事情，一個國家經常大量出超的話反而不健康」。

陳冲曾撰文指出：「台灣自46年前開始享有穩定的出超以來，也許因為對國際情勢的不安，對「出超」（順差）十分推崇，甚至也因此影響中央銀行的匯率政策。但順差真是如此美好？」

陳冲認為，貿易順差來自出口的貨物價值，超過進口貨物價值，好像一個人或家庭，收入多支出少，享有節餘，也因此儲存未來消費能力，好像是美德也是美事。但是長期大量的貿易順差，姑不論有無匯率操控（應該有），至少也表示犧牲國內的資源、勞力、環境進行生產，提供產品予外國，而卻未換回可增益國民福祉的足夠商品或服務。

他舉例形容：「我們家後面有個醫生賺很多錢，醫生娘一天到晚數鈔票，等到有天醫生健康不好，才想起沒有用到自己辛苦賺到的錢，這是很笨的事情。」但如此一來，美國最高興，就像我們幫美國人打工，號稱賺了很多外匯、美元，結果讓美國人享受成果，因為美國只要負責印鈔票，台灣辛苦生產賺到了什麼？只賺到兩種paper，一種是美元紙鈔，一種是美國公債，以前還可以數數鈔票，現在連鈔票都沒辦法數，因為都無紙化了，到底賺到什麼也搞不清楚」。

另外，美國不斷印鈔票，每次遇到政府債務觸頂時，就請國會再拉高，統計至前年，美國提高債務上限累計提高78次，「全世界只有美國可以擁有這樣的特權」。

陳冲認為，台灣大量出超，與匯率政策有關，因為匯率政策比較傾向保護出口。

但每當匯率偏強，機械公會等出口大老就會跳出來，要求新台幣匯率不要過度升值。

對此，陳冲表示，央行還是要讓市場決定，雖然干預是難以避免的事，但不能太常進場、也不能總是單邊干預，美國已經將匯率操縱國的標準列出來，這有很好的提醒作用。

美國財政部每半年會公布一次匯率報告，對於匯率操縱國有三項觀察指標，第一是貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；第二是貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP 2%；第三是貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP 2%。

若三項指標中達到二項會被列入觀察名單，達到三項被列為匯率操縱國；據悉，台灣目前至少已達到前兩項指標。