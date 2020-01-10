親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陌生的父母們：平凡善良的好人，如何走上狂熱之路？

韓營凱道造勢激危機感 蔡陣營重兵集結雙北催票

11月經常性薪資42,130元 年增2.16%

2020-01-10 16:18經濟日報 記者林于蘅／即時報導

主計總處公布去年11月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為42,130元。 本...
主計總處公布去年11月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為42,130元。 本報系資料庫
分享

主計總處今（10）日公布去年11月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為42,130元，年增2.16%；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為47,998元，年增2.26%。

就行業別經常性薪資變動觀察，不動產業因本月業績較佳致月增1.54% 較高。

總薪資部分，電子零組件製造業因部分廠商發放員工酬勞（紅利），月增20.39%；電力及燃氣供應業因部分廠商發放不休假獎金，月增38.89%。

累計2019年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為41,829元，較上年同期增加 2.22%，總薪資較上年同期增加2.01%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.70%，實質總薪資年增1.49%。

若考量物價因素，去年1至11月的「實質性經常性薪資」平均為40,793元，仍然不及16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,885元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。

薪資物價

延伸閱讀

去年11月經常性薪資4萬2130元 年增率2...

1月11日選舉投票日若上班 勞動部：老闆要給...

【即時短評】蔡政府亮麗數字下的台灣「薪情」

國泰金調查 民眾對年終獎金悲觀

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陳冲：貿易出超大不是政績 是愚蠢的事

2020-01-10 16:22

5G飆上1188.77億 破4G首次競標天價

2020-01-10 12:08

美國無人機嚇到金正恩 謝金河：下個焦點華為首當其衝

2020-01-10 12:23

企業簽團協分利潤 最高獎金30萬

2020-01-10 14:44

總統大選、農曆春節將至 油、電、水全面備戰

2020-01-10 09:52

5G標競天價標煞不住 未來三輸誰是關鍵戰犯？

2020-01-10 09:44

機械業回溫 出口可望增1成

2020-01-10 00:59

軍公教安心過年 大選前夕政院利多三連發

2020-01-09 23:24

「小年夜放假」工商界歧見 賴正鎰：七天假最漂亮

2020-01-09 23:24

經部挺青創三部曲 拚本季上路

2020-01-09 23:24

四企業投資台灣27億 經部通過

2020-01-09 23:24

遭爆料80名台幹無法回台投票？和碩回應了

2020-01-09 17:35

「勞保+國保」怎麼算？老年年金這樣領才不吃虧

2020-01-09 16:43

注意！國保這種情形才能保證月領3,628元基礎年金

2020-01-09 16:42

跨國企業注意！安永：一次性移轉訂價調整 面臨3挑戰

2020-01-09 16:24

向中央調頭寸702億元 公務員年終獎金1月15日入袋

2020-01-09 13:33

響應蔡總統青年政策 經濟部推600億元青創貸款

2020-01-09 13:33

美伊衝突國際油價波動 經濟部指我國石油安全存量充足

2020-01-09 13:24

600億青創貸款最快3月上路 蘇揆指示從優、從速、從簡

2020-01-09 12:58

名家觀點／解答2020的三個問號

2020-01-09 03:34

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

被收購公司管理階層的有所為與有所不為-看大聯大收購文曄股權案

2020-01-10 07:00

深度解讀！大聯大+文曄壟斷通路市場：可怕的不是同業壟斷，而是掩耳盜鈴自欺欺人！

2020-01-09 07:00

穩定的資本市場運作規則才有可能與國際接軌達到國際標準-大聯大收購文曄案

2020-01-09 07:00

大聯大：收購文曄不存在壟斷，違背承諾將負法律責任

2020-01-09 07:00

文曄財報打臉！大聯大收購文曄不是壟斷原因曝光！

2020-01-08 10:42

深度解讀大聯大 “四不一會”，對文曄釋放最大善意

2020-01-08 07:00

大聯大收購文曄案-非合意收購與關係人權益影響分析

2020-01-08 07:00

由大聯大公開收購文曄事件談國際競爭法結合規範的一致性

2020-01-07 07:00

無感壟斷！安森美仗義執言：肯定通路商服務價值！

2020-01-07 00:00

合意與非合意收購的釋疑-談大聯大收購文曄案

2020-01-06 07:00
看更多

熱門文章

台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」

2020-01-09 20:23

王文淵加碼2萬元紅包 台塑集團整體年終獎金衝上五個月

2020-01-10 11:24

5G標競天價標煞不住 未來三輸誰是關鍵戰犯？

2020-01-10 09:44

軍公教安心過年 大選前夕政院利多三連發

2020-01-09 23:24

遭爆料80名台幹無法回台投票？和碩回應了

2020-01-09 17:35

美國無人機嚇到金正恩 謝金河：下個焦點華為首當其衝

2020-01-10 12:23

續探新低！時隔一週 換5萬台幣能多賺2942日圓

2020-01-10 12:51

「小年夜放假」工商界歧見 賴正鎰：七天假最漂亮

2020-01-09 23:24

聯發科非手機晶片 三路進擊

2020-01-10 00:10

日圓兌台幣今天繼續在0.27 澳幣也有便宜可撿

2020-01-10 12:41

iPhone對陸出貨熱 帶旺台廠

2020-01-10 00:07

速食業第一槍！肯德基漲價3.4% 麥當勞、摩斯擬跟進

2020-01-09 23:24

日圓跌回0.27 一年來最便宜

2020-01-09 23:24

鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說

2020-01-09 22:46

台塑拚四寶獲利王 林健男：五年58億美元投資案添動能

2020-01-09 19:01

台幣爆量 盤中又見2字頭

2020-01-09 23:52

5G飆上1188.77億 破4G首次競標天價

2020-01-10 12:08

台泥副董辜公怡 閃辭

2020-01-10 00:52

5G標金飆 逼近4G天價

2020-01-09 23:49

換新鈔多一家 北富銀16日起提供新鈔提領與兌換

2020-01-09 21:04

接棒鴻海半年 劉揚偉最重要的兩大任務

2020-01-10 11:31

王文淵：景氣混沌 審慎以對

2020-01-09 23:25

5G競標達1163億元 逼近4G標金紀錄

2020-01-09 17:47

台幣升勢猛 名目匯率攀高

2020-01-09 23:23

陳冲：貿易出超大不是政績 是愚蠢的事

2020-01-10 16:22

5G競標未歇 傳有業者「釋善意」

2020-01-10 00:31

業界提六套劇本…煞住5G競標失速列車

2020-01-09 23:44

勞資爭議案件雇主敗訴 須補發各年度薪資明細

2020-01-10 01:18

建案換起造人 兩情形免契稅

2020-01-10 01:17

提供電子帳簿 可豁免查帳

2020-01-10 01:18

新一代機器人 消費電子展亮相

2020-01-10 03:28

主打「保證收益」 街口託付寶恐胎死腹中

2020-01-10 01:08

華南產董座 凃志佶升任

2020-01-10 01:12

雙核心策略奏效 中信金去年大賺436億創新高

2020-01-09 19:53

量子點加盾牌 清華打造比「視網膜」更強的螢幕

2020-01-10 11:03

中小企業放款年增3567億元 可望創近5年新高

2020-01-09 19:28

中鋼12月營收291.04億元 年減12.5%

2020-01-10 15:18

台泥邀統一超合作…羅董5分鐘點頭

2020-01-09 23:54

機械業產值 守住兆元大關

2020-01-09 23:45

台塑暮年會 董座林健男：不確定因素仍多、穩中求進

2020-01-09 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top