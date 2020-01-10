11月經常性薪資42,130元 年增2.16%

主計總處公布去年11月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為42,130元。 本報系資料庫 分享 facebook

主計總處今（10）日公布去年11月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為42,130元，年增2.16%；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為47,998元，年增2.26%。

就行業別經常性薪資變動觀察，不動產業因本月業績較佳致月增1.54% 較高。

總薪資部分，電子零組件製造業因部分廠商發放員工酬勞（紅利），月增20.39%；電力及燃氣供應業因部分廠商發放不休假獎金，月增38.89%。

累計2019年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為41,829元，較上年同期增加 2.22%，總薪資較上年同期增加2.01%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.70%，實質總薪資年增1.49%。

若考量物價因素，去年1至11月的「實質性經常性薪資」平均為40,793元，仍然不及16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,885元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。