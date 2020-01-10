特殊學名藥廠美時 2019全年營收創新高

特殊學名藥廠美時（1795）公布2019年12月自結營收17.34億元，年增227.2%；去年全年營收92.4億元，年增43.8%。美時表示，12月外銷出貨占營收比重約七成，為營收跳升主要動能；全年外銷比重略超過三成，其中美國與非美國約為8比2，是區域比重最多元的一年。

2019年全球外銷業務的成績主要建立於公司自主研發、生產且已在歐洲上市的血癌藥Lenalidomide、非小細胞肺癌藥物 Gefitinib 及乳癌藥物Vinorelbine以及銷往美國的戒癮含片Buprenorphine/Naloxone。

由於口服抗癌藥物具利基選題、整廠輸出、首波上市三大商業要素，美時透過供應鏈管理與國際商業夥伴觸角，於2019年孕育出Lenalidomide與Vinorelbine兩項億級產品，公司將持續耕耘與投資國際特殊學名藥市場。

受惠美國近期新出台之藥價政策使得戒癮含片Buprenorphine/Naloxone授權學名藥停止供貨，新終端客戶與美國數個州開始進行原廠藥與學名藥之轉換使得需求放大，經銷商為強化銷售渠道及提升供貨管理彈性遂開始備貨。

展望2020年，公司將持續執行亞太與外銷並重的雙軌計畫，其中因公司已擴大亞太區足跡至藥品年複合成長率強勁的東南亞，未來將以經銷成熟的進口及專利藥物輔以自主研發的腫瘤藥充分發揮通路優勢，其中自主研發的腫瘤藥已自去年於先進國家上市後陸續在東南亞國家送件，藥證累積與商品化速度可期。

而另一重要成長引擎為全球外銷口服抗癌及特殊學名藥，公司相信新品處於開拓市佔階段，未來6至12個月可望逐步深化學名藥滲透率，並依已授權進度增加開賣國家。

美時10日股價收114.5元，上漲2元。