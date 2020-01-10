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美國無人機嚇到金正恩 謝金河：下個焦點華為首富其衝

2020-01-10 12:23聯合報 記者林文義／台北即時報導

美伊關係緊張，全球金融市場繃緊神經，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，市場輕舟又過萬重山，台股推升有新動能，這場美國用無人機殺人的戲碼，最受到驚嚇的可能是金正恩，下一個焦點會是科技冷戰，華為將首富其衝。

謝金河在臉書分析指出，美國利用無人機狙殺剛剛從巴格達機場降落的伊朗第二號人物，聖城旅指揮官蘇雷曼尼（Gassem Soleimani），引發國際震驚，伊朗揚言報復，川普也表示回擊，雙方劍拔弩張，中東風雲再起，不小心可能引爆全面性戰爭。

次日伊朗全國哀悼蘇雷曼尼，伊朗也以飛彈空襲美國在伊拉克的基地，同一時間，從伊朗何梅尼機場起飛的烏克蘭一架波音737飛機在伊朗境內墜毀，機上乘客全部罹難，這些消息接踵而至，金融市場人心惶惶，似乎2019年的大牛市可能掉頭。

元月以來的金融市場，出現股市下跌，油價，金價上漲的局面，不過這個緊張情勢卻在微妙間化解，外電報導稱伊朗發射飛彈前小時有知會美方，飛彈發射後，伊朗法爾斯新聞社引述官員說法稱阿薩德基地內至少有80名美國軍人被殺，200多人受傷，但CNN報導說美軍在這次襲擊中零傷亡，看起來伊朗官方的數字只是要給憤怒民眾一個交代，而川普在親自主持的記者會後在他的推特上表示：一切都好！

敏感的金融市場再度重返軌道，美國股市又再創新高，美國前5大市值企業全都再創天價，Apple漲到304.44美元，市值達1.347兆美元，微軟也到160.09美元，市值達1.221兆美元，依次是Google，Amazon ，FB及阿里巴巴，FB到315.22美元，市值達6137億美元，看起來ETF的威力仍可觀。TSMC的Adr漲到58.75美元，市值達3046.82億美元，又成了推升台股新動能。

謝金河指出，這場美國用無人機殺人的戲碼，最受到驚嚇的可能是金正恩，但背後還有一個看點是，科技戰會成為未來戰局中的主導力量，美中貿易戰告一段落後，下一個焦點會是科技冷戰，華為將首富其衝，去年靠華為暴發的台灣供應鏈可能受到更大的衝擊。

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
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伊朗無人機

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