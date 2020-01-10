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中科組隊招商拚經濟 進擊美國CES拓商機

2020-01-10 10:58經濟日報 記者宋健生／即時報導

全球規模最大的美國消費性電子展(CES)盛大展開，中部科學園區管理局今年偕同中科加速器、園區廠商，以及中科新創團隊前往參展，共同展現創新研發能量及科技實力。

展會現場同時舉辦「科學園區聯合招商說明會」，宣傳台灣優質產業環境，藉此機會邀請各國廠商來台投資。

會中並促成中科加速器執行團隊工研院與美國加速器-10X innovation lab簽署合作備忘錄，進一步整合國際新創資源，為台灣新創團隊創造進軍美國市場的基礎。

美國消費性電子展為全世界各大廠商展示最新技術及創新產品的旗艦型平台，每年都會吸引超過3 ,000家以上來自世界各地的企業參與，為全球最受業界矚目的科技盛會之一。

中科園區廠商合盈光電、經緯航太，以及進駐中科加速器的新創團隊云醫智能、聯騏技研等均有參展，透過登上國際舞台行銷創新研發成果與產品，擴大國際市場開發機會。

其中，云醫智能的產品「iCARE 8in1隨身健康量測儀」，在開展首日即展現出優秀的潛能，分別與美國Saygus、挪威Elotec及荷蘭IDCP等公司簽署MOU或訂單，總計創造500萬元以上營業額。

云醫智能創辦人暨執行長林宏志表示，目前正繼續開發第二代產品，有信心成為台灣生醫產業未來的標竿。此外，聯騏技研也得到CES 2020創新獎。

中科管理局並於CES展期，特別舉辦科學園區聯合招商說明會，吸引國內外的企業人士參與。會中，科技部次長許有進表示，台灣科學園區發展近40年，不僅是台灣科技發展的重要指標，也成功促進台灣產業轉型，奠定台灣在全球產業供應鏈的重要地位。

此外，園區交通便利、擁有許多全球頂尖技術，且人力資源充沛，又近來受惠美中貿易戰帶來的轉單效應，更吸引許多海外資金投資，歡迎全球企業來台設廠。

許有進指出，科學園區目前產業聚落成熟且完整，主要為半導體、光電、生物技術、精密機械、通訊、電腦及周邊等產業聚落。

截至2019年底，三個科學園區已引進1,013家廠商、就業員工數將近28萬人，園區產值已連續多年突破新台幣2兆元。2018年營收達2兆5,960億元，2019年1至10月營收已達2兆1,227億元，科學園區全年營收可望再創新高。

另外，在許有進與中科副局長施文芳的見證下，中科加速器執行團隊工研院與美國加速器-10X innovation lab簽署合作備忘錄，宣示雙方將合作培育新創並串連國際資源。

中科加速器自成立以來，致力於鏈結園區廠商與新創團隊合作，培育智慧機械、智慧醫療與AI技術團隊，輔導並協助爭取資金與資源；10X innovation lab為美國矽谷新興加速器，具備豐厚的國際創育能量，可提供美國市場經驗協助新創團隊取得資金與訂單。

許有進預期，在雙方合作下能強化台灣新創團隊與美國市場的鏈結，進一步協助國際市場驗證，加速新創企業邁向成功。

科技部次長許有進(後左)與中科副局長施文芳(後右)，共同見證中科加速器執行團隊工...
科技部次長許有進(後左)與中科副局長施文芳(後右)，共同見證中科加速器執行團隊工研院執行長劉佳明(前左)與美國加速器-10X innovation lab 創新經理Jakob Gaard(前右)簽署合作備忘錄。中科管理局提供
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美國消費性電子展(CES)盛大展開，中科管理局偕同中科加速器、園區廠商，以及中科...
美國消費性電子展(CES)盛大展開，中科管理局偕同中科加速器、園區廠商，以及中科新創團隊前往參展，共同展現創新研發能量及科技實力。中科管理局提供
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