台電人員檢測投開票所的屋內自有線路設備。 圖／台電提供 分享 facebook

總統大選、農曆春節將至，油、電、水全面備戰。為確保明（11）日選舉期間供電穩定，台電總計動員1,970名搶修人力，是平時輪值人力的兩倍。

此外，因應美伊關係緊張，能源局表示，目前國內石油存量充足，且目前至中東進口原油已降五成，國人無需恐慌。

另，在用水部分，台水則預估農曆春節期間尖峰用水每日980萬立方公尺，將較平常的890萬立方公尺，增加90萬立方公尺，呼籲民眾提前展開春節居家環境大掃除工作，錯開尖峰用水時段，避免大量集中同一時段用水，導致水量不足造成用水不便。

台電表示，為維護選舉期間供電穩定性，已針對中選會、各選情中心及投開票所的線路設備加強維護，包含運用「紅外線熱分析儀」等檢測設備盤點巡視配電線路，並將於1月10日、11日暫停選舉活動場所的工作停電。

為因應投票當日各選務場所的突發狀況，台電將派員進駐中選會與地方縣市政府的選務中心直至計票結束。同時，也將派員進駐區公所與鄉公所的計票中心，協助處理該地區與其轄下各投開票所的緊急停電事故，共計增派452人。

此外，因應中央選舉委員會及地方政府需求，台電也在各選務機關設置共22具大型發電機協助應變，另備妥127具小型發電機隨時待命，力求供電穩定使選務工作順利進行。

台電強調，選舉期間若有突發停電事故，會立即派遣搶修團隊赴現場確認停電原因並協助排除故障，儘速搶修復電。

另，針對中東局勢對國內油電影響，經濟部能源局表示，目前國內石油的安全存量充足。法定石油安全存量至少90日。目前實際存量為128日。政府儲油為44天， 民間業者儲油為 84天（包含中油法定的60天），因此供應無虞。

同時，經濟部能源局也指出，中油自中東進口原油占比，已經由2015年的七成降至2019年的五成，可有效分散原油來源。天然氣的部分，氣源也相當分散，2019年來自中東地區的氣源占比，已降至不到三成。

此外，針對農曆春節用水，台水表示，已作好相關整備工作，但也呼籲民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限水資源的使用。

台水指出，春節期間無論用戶對於水費、水質、水表、工務、停復水等用水問題，或是要通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910，萬事攏會通，全天候24小時提供專人服務，且統一、全家、OK、萊爾富等大型便利超商，亦提供無休的水費繳納管道。