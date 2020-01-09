空屋調查更精準 營建署將祭新招：看手機流量

內政部營建署每年都會統計低度使用住宅，作為空屋數參考基礎。營建署署長吳欣修今（9）日表示，今年將會與電信業者合作，將手機電信流量大數據作為判斷是否為空屋的指標，希望讓空屋調查更加精準。

目前營建署進行空屋調查時，是利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅，界定為低度使用（用電）住宅，也就是俗稱的「空屋」。

不過營建署過去也曾表示，空屋無法明確定義，即使依據目前調查方式，部分民眾可能用電需求偏低，低度用電未必就是真正的空屋，僅為空屋統計的可能方式之一，近年低度用電住宅比例約在10%、11%左右，變動並不大。

空屋數向來是觀察建商賣壓的指標之一，此外吳欣修表示，營建署進行空屋調查的重要目的之一，是配合社會住宅政策，確認社宅興建處無過多空屋，若空屋多，則不另外興建，而是透過包租代管媒合供需。

而因應「人手一機」的時代來臨，為了讓空屋調查更加精準，吳欣修指出，營建署未來打算透過民眾手機電信流量作為空屋調查的判斷標準。

官員表示，去年營建署統計處已先針對新北市試做分析，發現電信流量大數據可作為政策推動的重要依據，今年預計會陸陸續續擴及全國統計，官員也強調，所運用的資料都是去識別化的大數據，不會涉及民眾個資。