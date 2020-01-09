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LED車燈廠麗清科技回台！168家台商累計投資7,142億

2020-01-09 18:40經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投資台灣事務所今（9）日通過麗清科技、今國光學等2家台商回台、以及恩德科技、啟德機械2家根留台灣，共27億元投資額。

截至目前止，經濟部已通過168家台商回台、累計投資金額達7,142億元，預計可創造59,098個本國就業機會。

根留台灣方面，經濟部已通過40家、累計908億元投資額，預計可創造6,681個本國就業機會。

投資台灣事務所指出，LED車燈模組老字號麗清科技，是中國大陸最大車用LED燈研發與模組供應商，在中國平均每三輛汽車就有一輛車燈出自於它。一向以台灣、大陸為研發中心，上海、東莞與武漢為生產基地。由於原定2020年自中國出貨至美國汽車大廠的新訂單遭美中貿易戰波及，為了配合客戶要求將產線移回台灣，規劃投資8億元在桃園觀音工業區新建智慧化工廠，生產車頭大燈功能控制器，同時整廠輸入世界級高速自動化設備，提升高單價、高技術LED車燈產能，以爭取更多銷美訂單，可創造142個本國就業機會。

投資台灣事務所指出，今國光學工業專注光學鏡頭，是全球最大玻璃鏡片供應廠，主要組裝基地均位於大陸，近年大陸經營環境丕變，加上貿易戰攪亂全球供應鏈布局，尤以大陸間接轉銷歐美日的醫療用鏡頭、專業單眼相機鏡片鏡頭影響最鉅。今國光決定加速在台灣擴廠擴線，提高MIT附加價值率。將投入逾6億元擴建台中梧棲現有廠區，增聘專業模具人員，以提升高精度光學模具產能及自製能力，加速開發量產速度及降低模具成本。

投資台灣事務所表示，恩德計畫投資超過4億元在苗栗後龍與台中梧棲建新廠，打造智慧型高精密機械，並將自行產製板材，強化產品線完整性與價格競爭力，此次投資可新增42個本國就業機會。

投資台灣事務所指出，啟德機械是亞洲起重工程服務業第一大品牌，受惠於政府積極推動離岸風電帶動相關基礎建設蓬勃發展，加上面板、電子大廠紛紛回台投資建廠，啟德機械將投入逾8億元在台中清水廠區建置智慧化設備提高產能，並整廠輸入世界級德國起重機，以服務更多重大工程。

今國光光學鏡頭

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