「勞保+國保」怎麼算？老年年金這樣領才不吃虧

勞保局表示，勞保條例規定，要請領勞保年金，必須勞保年資滿15年才可以，否則只能選一次金。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

阿祥年輕時工作有保勞保，勞保年資有13年，但他很早就離職退出勞保，國保開辦後，他被強制加入國保，至今國保年資有五年。阿祥聽說，勞保年資未滿15年，不符合請勞保老年年金資格，但又聽說國保年資與勞保年資加起來15年，可以領勞保年金，真的嗎？到時候國保老年年金又要怎麼算？

勞保局表示，勞保條例規定，要請領勞保年金，必須勞保年資滿15年才可以，否則只能選一次金。不過，勞保條例也規定，如果勞工勞保加上國保年資，只要兩者合計滿15年，還是可以選領勞保年金。

也就是說，阿祥雖然勞保年資不滿15年，但是因為勞保有13年，加上國保5年，兩者合計18年，他還是可以選擇領勞保年金。

假設阿祥勞保平均投保薪資最高60個月是4萬元，計算阿祥的勞保老年年金與國保老年年金請領情形如下:

阿祥勞保年資只有13年，不符合勞保老年年金資格，原本只能請領老年一次金給付。但因為他國保年資有5年，與勞保年資13年併計，符合「勞保年資+國保年資合計滿15年」，於年滿65歲時，得選擇請領勞保老年年金給付。

阿祥如果選擇領取勞保老年年金給付，有兩種情形可選。國民年金老年年金將按照B式（月投保金額*國保年資*1.3%）發給， 因此阿勝可以領取的勞保年金與國保年金分別是：

●勞保老年年金

第一式：40,000元×13年×0.775%+3,000元=7,030元 第二式：40,000元×13年×1.55%=8,060元 （阿祥可擇優領取第二式）

●國保老年年金

18,282元×5年×1.3%=1,188元