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CES智慧健康多元需求 為中小型新創業者帶來商機

2020-01-09 15:44經濟日報 記者張義宮／即時報導

2020年美國消費性電子展（CES）在美國拉斯維加斯開展，資策會產業情報研究所（MIC）資深研究團隊前進展會，同步更新研究團隊觀展的最新解析，協助臺灣相關產業掌握第一手的趨勢脈動。

資策會MIC資深研究團隊表示，智慧健康也是2020 CES另一個展會焦點，可觀察到產品應用開始不限於病患，而是透過各方面的融入日常生活，訴求讓人類活得更好、更有生活品質，包含睡眠科技、運動、照護、美容保養等應用與各種穿戴式量測設備。

整體而言，運動應用的主流趨勢是結合虛擬模擬與實際動作，在娛樂中達到運動效果；照護應用則針對老人、幼兒等不同客群，提供客製化服務。資深產業分析師吳駿驊觀察指出，智慧健康廠商樣態多元且發散，然而可觀察到大數據的蒐集、與AI技術結合的趨勢明顯，未來智慧健康的多元需求勢必為中小型新創業者帶來商機。

根據資策會MIC資深研究團隊觀測，除了智慧家電，可發現家用機器人逐漸進入家庭應用領域，其結合了影像感測與AI技術，提供陪伴、照護與家電控制等功能。

過去日系大廠積極開發機器人產品，近年韓系大廠也紛紛投入產品研發，企圖運用至商用、家用領域。資深產業分析師許桂芬認為，未來隨著AI技術導入，家用機器人將提供更多功能，包含居家清潔、環境監測、空氣清淨、陪伴、照護等，在產品設計上也會更多元，如傳統人型、寵物造型、球型等。

資策會機器人

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