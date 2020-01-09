向中央調頭寸702億元 公務員年終獎金1月15日入袋

主計總處已啟動地方政府年關資金調度機制，由中央調度702億元，以供地方政府調頭寸，支應員工薪資、年終獎金、退休撫卹、考績獎金等人事經費，並且確定可在1月15日入帳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年關將近，行政院今（9）日宣布，主計總處已啟動地方政府年關資金調度機制，由中央調度702億元，以供地方政府調頭寸，支應員工薪資、年終獎金、退休撫卹、考績獎金等人事經費，並且確定可在1月15日入帳。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）在行政院院會後記者會中轉述，主計長朱澤民在臨時動議中表示，因應農曆春節將屆，行政院啟動春節前地方政府的年關資金調度機制，讓各地方政府包含鄉鎮市區公所發放員工薪資、年終獎金、退休撫卹等人事費用。

Kolas表示，這次地方政府共和中央調度702億元，這筆錢主要是用來支付地方政府員工的薪資、年終獎金、考績獎金、退休撫卹等人事支出，金額會比去年多出3億元，主要是因為部分同仁年資的增加，因此金額也隨之增加。

Kolas表示，朱主計長也表示，此調度機制並非因這些地方政府有財政壓力或困窘，是因為地方政府有些稅收尚未收到，因此循往例先由中央調度給地方政府，未來會在來年慢慢扣回來，因此年終獎金等應可在1月15日撥付。

Kolas表示，在春節前，因年終獎金等支出，會讓地方政府的支出提高為平時支出的三倍，也因此才需要此調度機制。