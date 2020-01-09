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響應蔡總統青年政策 經濟部推600億元青創貸款

2020-01-09 13:33經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

經濟部響應「投資青年四大政策」蔡總統推出「挺青年創未來-青年創業圓夢方案」，將透過「裕資金」、「廣服務」、「創聚落」三大策略協助青創，包括青創貸款規模擴大至新台幣600億元、100萬元以下小額青創貸款七天內核貸，政府最高擔保100%且補助前五年1.67%利息，本措施最快將於3~4月實施。

行政院長蘇貞昌在今日院會聽取經濟部「挺青年創未來-青年創業圓夢方案」專案報告，表示政府協助青年創業的過程中，了解創業需求並提供有效對應措施的作法非常重要。經濟部呼應「優化新創事業投資環境行動方案」政策，規劃出「裕資金」、「廣服務」、「創聚落」三大策略。

蘇揆表示，在充裕資金方面，政府致力提供青創低利貸款，執行迄今已協助青年創業貸款超過7,000件、取得77億元融資資金；國發基金也自2018年起辦理創業天使投資方案，迄今已投資77家新創事業，帶動28億元投資。

蘇揆指出，在普及服務方面，經濟部匯集中央、地方與民間資源，設立網站並提供即時諮詢服務，告知何處找資金、何處有青創基地及創育機構等，全台已設立35個青創服務基地，不只提供工作空間，也有商機媒合、還有可就資金、人才、技術提供客製化服務，並與近370家創育機構對接、串聯。

蘇揆表示，打造聚落方面2019年10月，他到林口新創園區主持啟動儀式，同時宣布林口新市鎮五大區，包含新創在內的特定產業，投資可抵減稅捐15%，目前已吸引超過140家國內外新創業者進駐。

不僅如此，蘇揆強調，因反應熱烈，新北市政府表示園區旁還有2公頃的土地，盼能繼續共同合作開發，他也表示支持，財政部也已於上個月20日發函同意。

蘇揆說，除了林口新創聚落，台南沙崙科學城也將聚焦智慧科技、綠能等新創產業，未來還會有更多地方，可以提供更多空間，讓新創、青創都有更好的場域發揮。

蘇揆表示，蔡總統已揭示下階段「投資青年四大政策」，在支持青創方面，未來政府提供青創貸款，規模將擴大到600億元，100萬元以下小額青創貸款，更本「從優、從速、從簡」原則辦理；國發基金投資部分，也將從現在額度調高5倍，四年匡列100億元，以擴大扶持青年創業的量能。

青創創業經濟部

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