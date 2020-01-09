600億青創貸款最快3月上路 蘇揆指示從優、從速、從簡

經濟部今赴行政院會報告「挺青年創未來─青年創業圓夢方案」，經濟部次長林全能會後表示，政府將提供青年創業貸款額度新台幣600億元，100萬元以下的小額青創貸款，前5年政府補助1.67%利息，且政府最高可擔保100%，最快3月上路；院長蘇貞昌則裁示，未來100萬元以下的小額青創貸款，要本著「從優、從速、從簡」原則辦理。

總統蔡英文去年拋出協助青年創業政策三大策略，包括裕資金、廣服務與創聚落。經濟部今報告表示，裕資金方面，指定中小企業銀行擔任專責銀行，提供青年貸款600億元，採取一站式服務，並簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢；100萬元以下的小額青創貸款，以表格申請取代計劃書，7天內完成審核，政府擔保的保證成數，最高可達100%，且前5年政府補助1.67%利息；國發基金未來4年將匡列100億元，投資青年創業。

蘇貞昌會中裁示，青年要創業實現夢想，第一步往往是最難的，因此政府透過「充裕資金、普及服務、打造聚落」三大策略，針對青年創業最常遇到問題，給予協助，未來政府提供的青創貸款，規模將擴大到600億元，100萬元以下的小額青創貸款，更本「從優、從速、從簡」原則辦理；國發基金投資部分，也將從現在的額度調高5倍，4年匡列100億元，以擴大扶持青年創業的量能。

林全能在院會後記者會指出，600億青年貸款目前正在跟專責銀行討論，希望專責銀行也在地方分行設立窗口，預計將在今年3月或4月上路。

經濟部說，廣服務方面，設置「在地青年創育坊」，滿足青年返鄉創業需求；創聚落部分，將複製林口新創園模式，推動台南「沙崙新創園」，行程「北林口、南沙崙」的國際創業聚落。

林全能指出，現在創業基地大都集中在六都，未來希望到城鎮或鄉村設立青年創育坊。