600億青創貸款最快3月上路 蘇揆指示從優、從速、從簡
經濟部今赴行政院會報告「挺青年創未來─青年創業圓夢方案」，經濟部次長林全能會後表示，政府將提供青年創業貸款額度新台幣600億元，100萬元以下的小額青創貸款，前5年政府補助1.67%利息，且政府最高可擔保100%，最快3月上路；院長蘇貞昌則裁示，未來100萬元以下的小額青創貸款，要本著「從優、從速、從簡」原則辦理。
總統蔡英文去年拋出協助青年創業政策三大策略，包括裕資金、廣服務與創聚落。經濟部今報告表示，裕資金方面，指定中小企業銀行擔任專責銀行，提供青年貸款600億元，採取一站式服務，並簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢；100萬元以下的小額青創貸款，以表格申請取代計劃書，7天內完成審核，政府擔保的保證成數，最高可達100%，且前5年政府補助1.67%利息；國發基金未來4年將匡列100億元，投資青年創業。
蘇貞昌會中裁示，青年要創業實現夢想，第一步往往是最難的，因此政府透過「充裕資金、普及服務、打造聚落」三大策略，針對青年創業最常遇到問題，給予協助，未來政府提供的青創貸款，規模將擴大到600億元，100萬元以下的小額青創貸款，更本「從優、從速、從簡」原則辦理；國發基金投資部分，也將從現在的額度調高5倍，4年匡列100億元，以擴大扶持青年創業的量能。
林全能在院會後記者會指出，600億青年貸款目前正在跟專責銀行討論，希望專責銀行也在地方分行設立窗口，預計將在今年3月或4月上路。
經濟部說，廣服務方面，設置「在地青年創育坊」，滿足青年返鄉創業需求；創聚落部分，將複製林口新創園模式，推動台南「沙崙新創園」，行程「北林口、南沙崙」的國際創業聚落。
林全能指出，現在創業基地大都集中在六都，未來希望到城鎮或鄉村設立青年創育坊。
至於青年創業聚落在沙崙是否離市區太遠，因此影響青創團隊進駐意願，林全能則說，青創成功與否很重要關鍵還是三大面向包括是否能很迅速從構想找到產品發展，這個是需要業師專業團隊協助，第二是跨業交流能量建構，最後則是單一窗口服務協助，以上三項如果搭配有完整住宿環境，這樣離市區遠近的影響就會降低。
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