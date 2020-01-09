擴大綠能影響力 花旗攜手陽光伏特家

響應世界企業永續發展的ESG（環境Environment、社會Social與治理Governance）三大面向，花旗(台灣)銀行耕耘綠能產業，再度攜手陽光伏特家，推動「迎光飛翔 綠動未來」專案，協助聖嘉民啟智中心（簡稱：啟智中心）興建太陽能電廠，並在8日正式啟動。

同時，為具體落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），花旗(台灣)銀行此次更串連企業、員工、非營利組織、群眾、當地政府甚至客戶，讓綠能公益的影響力更上層樓。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「花旗集團的使命，在於藉由負責任的金融，以推動成長與經濟進步。面對氣候變遷所帶來的危機，花旗銀行以聯合國17個永續發展目標為依歸，希望攜手客戶、社區、非營利組織等團體，串聯全球網絡，發揮金融的正向影響力，替地球永續盡一份心力。花旗台灣自2017年起陸績協助非營利組織架設太陽能電廠。這次的『迎光飛翔 綠動未來』專案，花旗不僅同時推動公益及綠能，幫助非營利組織擴大綠電效應，更開心的是知道我們客戶跟花旗目標是一致的。大江生醫是去年花旗贊助聖嘉民長照中心所產生的再生能源憑證的認購者，同時也是花旗的客戶，此一結合更加深雙方的夥伴關係，也更具體實踐聯合國永續發展目標當中『促進目標與夥伴關係』。」

2018年花旗銀行首度與宜蘭聖嘉民長照中心合作興建太陽能電廠，並首創國內公益再生能源憑證。2019年雙方再度合作推動「迎光飛翔 綠動未來」，幫助宜蘭聖嘉民啟智中心。2019年的綠能公益專案中，花旗攜手陽光伏特家，邀請員工、全民與宜蘭政府共同參與愛心募款活動，協助聖嘉民啟智中心興建一座23.87kWp太陽能電廠，不僅讓機構能夠自發自用，節省電費負擔，還能產生再生能源憑證，擴大綠電效益。更進一步，花旗的企業客戶大江生醫，也承諾購買中心綠電所產生的再生能源憑證，為啟智中心挹注額外與穩定資源。在花旗的號召下，各界綠能公益夥伴共同攜手合作，幫助啟智中心在未來20年中，產生整體超過190多萬元的綠電效益。

陽光伏特家共同創辦人陳惠萍則指出，陽光伏特家目前不只是國內規模最大的公民電廠平台，更在2019年的九月份取得台灣第一張綠能售電業執照，擴大實踐全民參與、共享綠電的目標； 其中，因應電業法修正所提出的創新綠電憑證公益模式如今已更趨成熟，2019年陽光伏特家已幫助國內多家社福單位綠電自發自用，並且進一步媒合國內有環境效益需求的企業藉此取得更有社會價值的綠電憑證，也為弱勢社福團體帶來源源不絕的資源幫助。

大江生醫永續推進委員主任秘書巢富閎表示:「大江生醫作為國內百分百再生能源倡議的企業先驅，十分認同花旗與陽光伏特家所倡議的綠電憑證公益模式。也希望藉由購買社福機構綠電憑證的行動實踐，帶動國內再生能源憑證的交易活絡與社會價值示範。」

聖嘉民啟智中心董事長呂若瑟神父強調，啟智中心裡總共安置有134位院生，當中重度與極重度的學員佔八成，除了開銷龐大的生活必需品，更需要高耗電輔具來協助日常生活，如電動輪椅以及電動床等，而機構的電力負擔日益沈重，對於要維持照護服務的品質更是一大挑戰；「迎光飛翔 綠動未來」專案不僅為為機構節省電力負擔，並透過綠電產生的再生能源憑證（T-REC）收益，還能為啟智中心帶來穩定的額外收益，替機構的永續營運打下基礎。

2018年在聖嘉民長照中心屋頂上所建置的22.20kWp太陽能電廠，截至目前為止已經運轉一年四個月的時間，與2019年底剛剛建置完成，位於啟智中心屋頂的太陽能電廠，預計在20年的期間內，兩套設備將總共產生約76.4萬度電，綠電總體效益將高達364.4萬元，並且為環境減碳約40.3萬公斤，等同於種下1,842棵樹。（詳細內容請參閱補充附件）

「迎光飛翔 綠動未來」專案，花旗(台灣)銀行邀請各界公益夥伴參與，不僅具體實踐聯合國永續發展目標的促進目標的夥伴關係（目標17），同時，透過拋磚引玉，進一步實現了良好健康與福祉（目標3）、人人可負擔的永續能源（目標7）、永續城鄉和社會（目標11）與氣候行動（目標13）等多重目標，讓台灣在地的永續綠能行動能與世界接軌。