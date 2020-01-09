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伊朗飛彈報復美軍 川普宣布實施新經濟制裁

央行理事 五個新面孔

2020-01-09 01:21經濟日報 記者陳美君╱台北報導

中央銀行昨（8）日發布第20屆理事會理事名單，新任理事包括台糖董事長陳昭義、政大經濟系特聘教授洪福聲、台大經濟系特聘教授李怡庭、中經院院長陳思寬，以及台經院院長張建一；據悉，中經院、台經院院長均為頭一次加入央行理事行列。

央行指出，除央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津為當然理事外，央行副總裁嚴宗大、陳南光為常務理事，新任常務理事則是合庫金控董事長雷仲達；雷仲達原本就是央行理事，這次則是替代財團法人經濟資訊推廣中心執行長、台灣大學經濟系兼任教授梁明義，獲派為常務理事，若有突發或臨時狀況，央行須緊急召開臨時理監事會時，將以常務理事會主要召集對象。

央行續任理事包括農委會主委陳吉仲、東華大學財金系教授林金龍、清大經濟系教授黃朝熙，以及台大經濟系特聘教授陳旭昇。央行第20屆理事會共15位理事，任期均自今（109）年1月27日至114年1月26日止。

根據中央銀行法第5條規定：「央行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會。前項理事，除央行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人。除當然理事外，理事任期為5年，期滿得續派連任。」

央行指出，本次新任理事名單延續過去慣例，絕大多數為學者，則任工業局局長的陳昭義為工商業界代表，雷仲達為銀行業者，陳吉仲為農業專家。

央行經濟部財政部

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