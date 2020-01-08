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高以翔猝逝 遺產處理曝光了

用電大戶條款將上路 綠電憑證交易市場增溫

2020-01-08 18:51經濟日報 記者楊超丞黃靖文／即時報導

綠色能源近期成為國內外關注的新興產業各國企業都開始強調，自家產品是使用乾淨能源製造，成為供應鏈發展的趨勢，台灣「用電大戶條款」即將上路，用電大戶都得使用一定比例的綠電，如果沒有設置綠電設備或儲能設備，就得購買綠電憑證，或是繳納昂貴的代金。看見這項趨勢，銀行業者也與公民電廠平台也合作，替聖嘉民啟智中心搭建太陽能板，今(8)日宣布啟用，未來除了能自用節電，還能將綠色憑證賣給企業，增添收益。

綠電太陽能

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