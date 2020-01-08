黃日燦募資5,100萬元 設公益信託推「產業文藝復興」

國發會今（8）日舉行首例公益信託「台灣產業創生平台」成立記者會，由黃日燦律師發起，初步募集資金達5,100萬元。台灣產業創生平台創辦人黃日燦指出，目標將鎖定成熟企業的領袖階層，催生投入企業創投及升級轉型，達到產業的「文藝復興」。

國發會主委陳美伶說明，「台灣產業創生平台（Taiwan Renaissance Platform）公益信託基金」是國發會自2015年訂頒「公共治理與社會發展業務公益信託許可及監督辦法」後的首次受理申請並獲許可之案例。

陳美伶說，盼此一首例可以抛磚引玉，吸引更多企業人士透過公益信託方式，運用於協助台灣產業創新及數位轉型等公益事業。

黃日燦指出，公益信託全資來自民間，先自身投入600萬元拋磚引玉，接著台灣大哥大董事長蔡明忠、緯創資通董事長林憲銘、大聯大投資控股董事長黃偉祥、佳世達科技董事長陳其宏、信義房屋董事長周俊吉、可成科技董事長洪水樹、大亞電線電纜董事長沈尚弘，以及矽谷天使投資董事長楊啟航等七人也均資助600萬元。

再加上台灣大哥大總經理暨之初創投創辦人林之晨也以300萬元支持，合計資金已經募集5,100萬元，黃日燦說，考量信託管理費的支出，預計分二至三年投入。

黃日燦強調，台灣產業創生平台業務將著重在成熟、大型產業，他認為，台灣產業本來很好，現在因為代工大環境改變而沒落，現在需要重生；透過平台讓傳產與轉型升級及新創連結，這是創生、再生的概念，如同平台的英文名字「Renaissance」，有產業的文藝復興的概念。

黃日燦說明平台未來工作，包含四大主軸：一、推廣企業新創投資，二、培育年輕世代產業領袖人才，三、辦理產業演講、座談或論壇，四、企業領導人參訪矽谷、推動台灣與國際科技群聚對接連結。