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國發會首例公益信託成立 陳美伶：盼帶動企業新創投資

2020-01-08 16:30經濟日報 記者林安妮／即時報導

國發會首例公益信託：「台灣產業創生平台公益信託基金」今（8）日宣布成立。國發會主委陳美伶期許，創生平台能帶動國內企業多看「後天」，既做到產業創新，也能開創一波企業投資新創公司風潮。

陳美伶今天與台灣產業創生平台創辦人黃日燦，及協助平台發展的專家，如AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有及人工智慧學校執行長陳昇瑋等人，一同舉行記者會。這是國發會自2015年訂頒「公共治理與社會發展業務公益信託許可及監督辦法」後，四年來首次受理業者申請，並獲許可的公益信託案例。

黃日燦指出，台灣不少業者長年來靠著「代工」，成就企業王國，但如今的國際分工態勢正在起變化，台灣業者必須要努力看到「後天」(指趨勢)，才能知道今天、掌握明天，探究出自己的藍海策略來。

他期盼，創生平台能夠在未來成就出「三個十」，包括，一、協助台灣企業前瞻未來十年的發展；二、鼓勵台灣企業抱持投資新創十年以上的決心；三、鼓勵企業每年提撥十趴的研發經費或盈餘，來投資新創。

黃日燦過去曾擔任眾達國際法律事務所合夥律師，是國內推動企業併購案的權威，他在退休後，自掏腰包，邀集了台灣大哥大董事長蔡明忠、緯創董事長林憲銘、大聯大董事長黃偉祥、佳世達科技董事長陳其宏以及台灣大總經理暨之初創辦人林之晨等人，共同出資5,100萬元，成立創生平台。

該公益信託基金將由富邦銀行負責管理，主要目的在結合台灣企業領袖，共同致力為台灣產業注入創新轉型動能，近期重點工作包括，推廣企業新創投資、培育年輕世代產業領袖、重建與矽谷連結等。

陳美伶也說，期盼此一首例可以抛磚引玉，吸引更多企業人士透過公益信託方式，運用於協助台灣產業創新及數位轉型等公益事業。

國發會表示，與一般財團法人基金會相較，公益信託一樣能享有適當的租稅優惠，但其實更為便利，包括：一、不必取得法人資格，設立手續較為簡便，更易達成服務社會目標；二、無須成立主事務所及設置專職人員，可節省相關支出；三、不受捐助財產規模及存續期間限制，且可動用本金，讓資源運用更有效率及彈性。

台灣創生平台宣告成立，國發會主委陳美伶(中)、創生平台創辦人黃日燦(左三)與創生...
台灣創生平台宣告成立，國發會主委陳美伶(中)、創生平台創辦人黃日燦(左三)與創生平台多位出資者、專家一同參與。記者陳柏亨／攝影
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國發會陳美伶台灣大哥大

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