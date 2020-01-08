群創、Tanvas策略合作 發表新一代觸覺反饋車用顯示器

群創(3481)光電與美國次世代多點觸控新創公司Tanvas今(8)日共同發表策略合作，展示15吋觸覺反饋車用顯示器，這款搭載最新黑科技Tanvas Touch的觸覺反饋，可在光滑物理表面，觸摸到不同材質之觸感，成為CES車載面板一大亮點。

群創荷蘭分公司總經理魯迅(Lucien van Riel)說， Tanvas團隊多年觸控研發實力，延伸至車用觸控顯示領域，令人驚艷，開創車用互動螢幕從未能達到的新維度。

群創表示，傳統震動和電動觸覺回饋系統不適用於大型、曲面等車用顯示器，需要螢幕移動才能觸控感應。美國西北大學神經系統與機器人實驗室投入觸控反饋技術長達十多年，2011年分拆成立新創Tanvas，Tanvas研究的Tanvas Touch不受限於接觸介面，透過軟體定義觸覺，讓指尖感受不再被限制，實現無限範圍的觸控效果，精準感應手指動作。

Tanvas Touch提供完整觸控回饋解決方案，可操作局部紋理和觸覺效果，並可針對不同大小，形狀或表面作調整，達到完美觸控回饋機制。使用者可在光滑的螢幕表面感覺到紋理，邊界和表面凸起。

Tanvas執行長洛普(Phill LoPresti)表示，車用顯示器朝大尺寸、高複雜結構發展，傳統實體旋鈕已被取代。洛普指出，國際OEM大廠已預見次世代多點觸控技術的價值，很榮幸攜手群創，在車用顯示器實現創新技術。