黃金概念股短線操作 法人提醒注意這兩點

中東緊張局勢加劇，伊朗宣稱展開報復，以火箭攻擊美國駐伊拉克空軍基地，金價也應聲衝上六年新高、突破1,600美元整數關卡，不僅帶動元大S&P黃金正2（00708L）今（8）日股價創掛牌以來盤中新高，另外，黃金概念股今（8）日逆勢上漲，盤面金光閃閃。法人建議，以短線操作為宜，投資人要注意兩點：量、價後續表現。

中東地缘政治風險推升避險資產需求，元大S&P黃金正2開盤迄今最高一度跳漲5.49%至25元，創掛牌以來盤中新高。

而黃金概念股今（8）日逆勢上漲，佳龍領軍，盤中漲幅逾4%、金益鼎、光洋科也是漲表現，漲幅在0.5%至1%。外資近期連續買超黃金概念股，佳龍連續獲外資買超16個交易日，合計買超711張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，黃金概念股、黃金ETF會漲純粹是因為資金流入，短線是可以偏多操作的，不過建議投資人用技術面來操作，不用看基本面，但提醒投資人在漲勢熄火之時，不論傳或是賠都要退場；可注意量、價表現：價以5日線為最後防守線，若短線跌破，投資人要立即出場、量看5日均量，若明顯低於平均量能，也要趕緊出場，以免有長期套牢的風險。

不過今日股市有收腳，反應伊朗在報復美軍駐伊拉克空軍基地，伊朗指出只要美國不報復，就會停止攻擊，沒有要擴大戰事，消息使國際股市止穩，而原物料、貴金屬的漲勢可能先緩一緩，不過仍要持續關注後續國際情勢變化。