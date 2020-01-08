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2020全球經濟成長緩慢但不會衰退 看好新興市場表現

2020-01-08 10:55聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

全球資產管理公司美盛集團發佈2020經濟及投資展望，預期今年全球經濟將保持溫和成長，速度放緩但不會衰退。全球政府將透過貨幣政策和財政政策避免經濟衰退，資金未追求收益會從美國湧入新興市場，有助股市表現。下半年美國選舉與地緣政治等不確定因素，上半年會延續去年的正向表現。

凱利投資董事、客戶投資組合經理Kathleen Anderson表示，各種不確定因素令投資者轉向債券或保守型的資產。美股現在評價偏高，但仍有投資機會，如能源、金融、醫療服務產業等，評價相對低，具有有投資機會；新興市場股市也看好。

西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管、投資組合經理孫應梅表示，多數投資者會關注負面的地緣政治事件所帶來的不穩定性，但最重要的是不要只看到不確定性，要看今年投資機會與影響經濟表現的關鍵，就是寬鬆的貨幣政策。

孫應梅建議，投資者可以留意並尋找基本因素良好的市場和資產，作為長期投資標的。長期低利率的環境，為新興市場本幣債券帶來有利的環境。

布蘭迪全球投資管理亞洲執行長Tariq Ahmad表示，全球經濟軟著陸，新興市場表現會優於成熟市場。在全球央行有紀律的管理下，各國維持低通膨，甚至有進一步降息的空間。美國經濟已開始出現放緩跡象，資金會流入更高收益的市場如墨西哥、馬來西亞等，使美元難以維持現在的強勢。建議投資人多元配置、精選標的，選擇有較高評級的市場。

睿安基礎建設資深投資組合經理Charles Hamieh表示，從澳洲大火可知，全球氣候變遷對經濟帶來很大的挑戰，雖然現在許多政治人物仍否認氣候變遷的存在，但民間已帶動對氣候變遷的關注，也帶來很多投資機會，如再生能源、乾淨能源價可以締造很好的投資報酬，投資人重視ESG企業，基礎建設公司也將受惠於氣候變遷因應政策。

「美國今年生息的機率是零，除非通膨真的很高。」Charles Hamieh表示，基礎建設投資今年將會繼續為投資者提供有效的下檔風險保護，也有助捕捉上行發展的收益，為投資者帶來高於通膨而穩健的收益。 

全球規模最大資產管理公司之一—美盛的旗下獨立及專業投資附屬公司分享了對2020年...
全球規模最大資產管理公司之一—美盛的旗下獨立及專業投資附屬公司分享了對2020年經濟展望以及各大市場和資產類別投資機遇的看法。記者沈婉玉／攝影
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