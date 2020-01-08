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文曄財報打臉！大聯大收購文曄不是壟斷原因曝光！

2020-01-08 10:42文／ 半導體產業聯盟

圖／shutterstock圖庫
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文章轉載：半導體產業聯盟

導讀：事實上，文曄在公司年報及公開說明書中的數字也是採用WSTS機構對亞太半導體銷售金額計算，文曄亞太市佔率約3.2%。大聯大年營收大約是文曄1.6倍，市佔率初步估計約5.1%左右。

圖／半導體產業聯盟 提供
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兩者約計8.3%。說大聯大收購文曄構成壟斷，等同於說小米壟斷了全球手機市場，這是不是讓人笑掉大牙。

近月以來半導體市場上最喧騰的事件，非大聯大公司投資文曄公司一案莫屬了，其擬溢價約27%公開收購文曄股權達30%，且作出「四不一會」的聲明。初看兩家大IC通路商之間的投資行為還會誤以為構成市場壟斷，實際情況表現的卻完全不是這麼回事。

我們先來看看大聯大「四不一會」的具體聲明：

在文曄本屆董事任期內，不會提名或參選文曄董事，不會與任何第三方約定共同行使表決權，不會向主管機關申請召集股東會，不會在資本市場再加購持股高於30%的持股比例， 會出席文曄依法召集的股東會，並參與表決。

首先需要說明一點的是，該聲明可不是空頭支票。該聲明是對台灣法律體系作出的重要的公開的承諾。後續如果出現有任何違背承諾的動作，等同於直接違反法律。法律後果是相當嚴重的，除了要承擔相關民刑事責任以外，主管機關也可能會予以行政處分。

從這裡基本就可以看出一個方向性的問題了，顯然大聯大收購文曄的目的絕不是為了形式市場壟斷。因為即使收購成功，坐上第一大股東的地位，也無法控制公司董事會，無法干預到公司的正常運行，結果不過是僅掛名而無實權的股東。

最近大陸著名的例子是「寶萬之爭」，當時寶能集團通過資本市場大舉購進萬科股份，雖然寶能當時是有意控制萬科，改組董事會，踢王石出局，但結果卻是沒有能成功進入董事會，最後是變為財務投資，被迫狂賺400億人民幣。這裡我們可以看出，想要真正的對一個公司完成收購，必須控制董事會，並根據自身情況來改組董事會，但大聯大顯然不是，大聯大已經公開承諾不會提名參選董事，大聯大投資的結果是：文曄的還是文曄，大聯大的還是大聯大，雖是大股東，但也干預不了經營管理，各自依舊是獨立運營，居然這樣也被貼上壟斷的標籤，這應該是惡意中傷。

股權是一個公司核心，如果在股權上都做不到控制，想說成壟斷簡直就是痴人說夢了。

說完股權，我們再從業務上分析下，兩家分銷商的具體數據，看看兩家合併是什麼樣的情況。

事實上，文曄在公司年報及公開說明書中的數字也是採用WSTS機構對亞太半導體銷售金額計算，文曄亞太市佔率約3.2%。大聯大年營收大約是文曄1.6倍，市佔率初步估計約5.1%左右，兩者約計8.3%。

兩個通路加起來才佔比8.3%竟然還有人說構成壟斷！

8.3%的是個什麼樣的市場佔有率，我們不妨來看看手機市場，大家就有一個更直觀的認識。下面是2019Q3全球手機市場銷售的數據：

圖／半導體產業聯盟 提供
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我們從圖中就可以看出8.3%是個什麼水平，正巧對應8.3%市場佔有率的恰好是我們熟悉的小米，看到這裡是不是就明白了，說大聯大收購文曄構成壟斷，等同於說小米壟斷了全球手機市場，這是不是讓人笑掉大牙。

通路商佔市場比例這麼小，是絕不會出現壟斷情況的。

據報道，半導體的銷售模式主要有二：一是由原廠直供給下游的電子業者，另一則是透過中游的專業通路商供貨給下游的電子業者。依顧問機構Gartner的分析，原廠直供的比例約為70%，經由通路商的比例僅僅約為30%。

大聯大對文曄的投資，如果只是市場上的滄海一粟，既興不起風、也作不動浪，監管部門大可不必大費周章地介入，在半導體的產業結構中，上游的半導體製造商供貨，下游的電子產品製造商購貨，中游則由半導體通路商銷貨，而這二家公司屬於中游的通路商。通路商的渠道結合根本談不上壟斷，如果想哄抬價格，以大聯大和文曄的市佔率看既沒有絕對的主導力，又可能違反市場法規，是被受約束的。

無論怎樣，都改變不了不構成壟斷的事實！

相反現今半導體市場已步入高度分工的戰國時代，通路商的結合，既能解決製造商可能因財務資源和規模經濟的不足，還能使上游業者可專注於生產效能上，並減少上下游客戶的交易成本。

大聯大對文曄的投資，對於下游客戶而言，可以提供更完整豐富的產品線、大量採購的議價能力及透過綿密物流網來降低其採購購成本；對於上游客戶而言，亦具有存貨管理、產品儲運、風險承擔、資金調節、市場資訊提供與客戶服務支援等效益。從而，通路商透過提供包含供應鏈管理、資金流管理、應用工程技術支援及分銷規模經濟等的加值服務，充當產業供應鏈中間的橋樑，此為通路商在半導體產業中的特殊地位效能，其培養有龐大的應用工程技術團隊，協助產品的推廣及導入，並提供跨品牌產品的性價比分析，且因提供的產品線較為完整，對於下游客戶而言，可享受一站購足的便利性，避免原廠分別進貨的交易成本，而且也充當資訊比較與提供的角色，此需要有強大的IT資訊系統能力及良好商譽。

掌管通路管道的安森美半導體(ON Semiconductor, 簡稱ON)亞太區通路管道及銷售與營銷作業副總裁麥滿權（M.K.）為代理商謀劃執言，他張開臂膀高聲說：「半導體企業始終要做的是——把自己的技術特點充分發揮出來，同時通過創新、收購，不斷完善產品和技術，持續給客戶創造最大價值。”安森美半導體歡迎能帶來獨特價值的新理念代理商，我願意做「正派」通路商的代言人！

由此可以看出，大聯大對文曄的股份投資，不僅不存在壟斷的問題 ，還可能更好的形成協同效應，服務好半導體上下游，充分釋放自身價值。

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