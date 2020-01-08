貿易戰新契機 台商錢進泰國三點要注意

中美貿易衝突造成的貿易緊張局勢未解，加速東協經濟崛起，根據資誠2019 APEC企業領袖調查報告的結果顯示，亞太區企業領袖已將對中美貿易摩擦的擔憂化為實際行動，調整原有的全球布局，泰國更為今年亞太企業領袖眼中東協地區前三大的熱門投資地。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，泰國的東海岸與世界各地的商業區彼此聯繫，且位處東協中心點，成為東南亞地區貿易和投資樞紐。 泰國也被認為是工業製造商的主要地區，加上近期泰國政府力推大規模改革計畫「泰國4.0」，政府將在未來投入各項公共基礎建設，興建高鐵、高速公路等。另外，東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor、EEC)有更為具體的「泰國4.0」計畫，訂定更詳細的投資優惠。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師劉欣萍提醒，企業進行全球化跨國佈局泰國時，務必留意三重點：一、依集團投資策略量身訂做投資架構、善用租稅協定；二、確認擬投資產業之外資持股限制及評估得適用之投資優惠；三、持續關注法令發展與查核實務。東協國家個別法規、稅制差異很大，除了從個別國家的規範考量之外，更需要從台灣總部的制高點全盤思考，建議適當諮詢相關專業人士，才能在面對碎鏈時代進行供應鏈調整過程，達到最佳稅負規劃效果，並且降低稅務風險。