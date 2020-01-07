美盛：聯準會今年不會再次升息

美盛資產管理今天舉行2020年投資展望說明會，與會的美盛旗下布蘭迪全球投資管理亞洲執行長Tariq Ahmad說，寬鬆貨幣政策在今年產生影響並支持經濟增長，「我認為美國的低利率會持續，而今年之內不會再次升息」。美盛旗下睿安基礎建設資深投資組合經理Charles Hamieh則說，除非突發的高通膨才會讓聯準會考慮緊縮貨幣政策，低利率環境下，建議投資人可留意基礎設施有關的投資所帶來的收益。

美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管、投資組合經理孫應梅指出，「長期低利率的環境，為新興市場本幣債券帶來一個有利的大環境」，但投資者在選擇投資時要留意各地的地區風險。

美國今年11月將進行總統大選，這對美元的前景會有什麼影響？孫應梅說，和歐元和日圓比起來，美元不見得是弱的，「且短期有地緣政治因素，美元會比較強勢。」他指出，和新興市場相比，大型新興市場的貨幣還是會有不錯的表現，今年預料會維持較平穩走勢。

處於全球低利率的環境，孫應梅表示，「投資者應選擇亞洲中基本面較好的固定收益投資。」他指出，不少已開發國家的債券回報率已跌至接近零，在開發中國家中存有不少高回報的投資機遇，而這將會是投資者今年的關注點。此外，若美元維持低水平，將會對新興國家的固定收益帶來支撐力道。