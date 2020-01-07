美盛：美股漲幅今年回歸正常水準

美盛資產管理今天舉行2020年投資展望說明會，與會的美盛凱利投資董事安德森（Kathleen Anderson）指出，美股去年大漲二至三成，今年應該會回歸長期平均年報酬率7%至9%的正常水準，投資人可以注意金融、醫療產業及科技硬體等基本面佳但漲幅落後的族群。

美盛旗下布蘭迪全球投資管理亞洲執行長Tariq Ahmad、美盛旗下睿安基礎建設資深投資組合經理Charles Hamieh、美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管孫應梅和Kathleen Anderson今天發表對今年的投資展望與建議。

Kathleen Anderson表示，美國今年經濟成長將放緩，但不至於陷入衰退，尤其美國和中國大陸預計月中簽署第一階段貿易協議，美中貿易戰降溫，將可支撐美國經濟表現；不過，美中第二階段貿易協議要簽署並不容易，因此波動性較高，且談判進度也會受到11月的美國總統大選影響。

她說，根據歷史經驗，美國在大選年股市上漲機率超過七成，但美股多頭市場已持續多年，再上漲不代表雨露均霑，可注意基本面佳但漲幅落後族群，如景氣循環、金融、醫療產業及科技硬體等。

對於美國聯準會今年的利率政策走向，Tariq Ahmad和孫應梅都認為，聯準會今年不大可能升息；孫應梅說，低利率在西方會維持較長的時間。