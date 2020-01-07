美盛：美股漲幅今年回歸正常水準
美盛資產管理今天舉行2020年投資展望說明會，與會的美盛凱利投資董事安德森（Kathleen Anderson）指出，美股去年大漲二至三成，今年應該會回歸長期平均年報酬率7%至9%的正常水準，投資人可以注意金融、醫療產業及科技硬體等基本面佳但漲幅落後的族群。
美盛旗下布蘭迪全球投資管理亞洲執行長Tariq Ahmad、美盛旗下睿安基礎建設資深投資組合經理Charles Hamieh、美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管孫應梅和Kathleen Anderson今天發表對今年的投資展望與建議。
Kathleen Anderson表示，美國今年經濟成長將放緩，但不至於陷入衰退，尤其美國和中國大陸預計月中簽署第一階段貿易協議，美中貿易戰降溫，將可支撐美國經濟表現；不過，美中第二階段貿易協議要簽署並不容易，因此波動性較高，且談判進度也會受到11月的美國總統大選影響。
她說，根據歷史經驗，美國在大選年股市上漲機率超過七成，但美股多頭市場已持續多年，再上漲不代表雨露均霑，可注意基本面佳但漲幅落後族群，如景氣循環、金融、醫療產業及科技硬體等。
對於美國聯準會今年的利率政策走向，Tariq Ahmad和孫應梅都認為，聯準會今年不大可能升息；孫應梅說，低利率在西方會維持較長的時間。
針對大陸經濟走勢，孫應梅說：「中國經濟基於結構和週期因素而放緩。然而，中國當局已及時實施財政和貨幣措施，以穩定經濟。」他表示，「總體而言，亞洲似乎已普遍為放寬財政政策作好準備，以應對貿易緊張局勢所造成的短期周期性衝擊以及全球經濟帶來的結構性不利因素；南韓、新加坡、香港和台灣均可能加推寬鬆政策。然而，對於新興經濟體而言，推行結構性改革，如消除更多的外國投資壁壘、增加銀行體系的流動性以支持國內企業和基礎建設投資等，仍然至關重要。」
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