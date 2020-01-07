親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

真的分手了！李沛旭驚爆與蔡淑臻8年情斷：只是室友

波多黎各規模6.5淺層強震 料無重大海嘯威脅

美盛：美股漲幅今年回歸正常水準

2020-01-07 19:19聯合報 記者賴昭穎／台北即時報導

美盛資產管理今天舉行2020年投資展望說明會，與會的美盛凱利投資董事安德森（Kathleen Anderson）指出，美股去年大漲二至三成，今年應該會回歸長期平均年報酬率7%至9%的正常水準，投資人可以注意金融、醫療產業及科技硬體等基本面佳但漲幅落後的族群。

美盛旗下布蘭迪全球投資管理亞洲執行長Tariq Ahmad、美盛旗下睿安基礎建設資深投資組合經理Charles Hamieh、美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管孫應梅和Kathleen Anderson今天發表對今年的投資展望與建議。

Kathleen Anderson表示，美國今年經濟成長將放緩，但不至於陷入衰退，尤其美國和中國大陸預計月中簽署第一階段貿易協議，美中貿易戰降溫，將可支撐美國經濟表現；不過，美中第二階段貿易協議要簽署並不容易，因此波動性較高，且談判進度也會受到11月的美國總統大選影響。

她說，根據歷史經驗，美國在大選年股市上漲機率超過七成，但美股多頭市場已持續多年，再上漲不代表雨露均霑，可注意基本面佳但漲幅落後族群，如景氣循環、金融、醫療產業及科技硬體等。

對於美國聯準會今年的利率政策走向，Tariq Ahmad和孫應梅都認為，聯準會今年不大可能升息；孫應梅說，低利率在西方會維持較長的時間。

針對大陸經濟走勢，孫應梅說：「中國經濟基於結構和週期因素而放緩。然而，中國當局已及時實施財政和貨幣措施，以穩定經濟。」他表示，「總體而言，亞洲似乎已普遍為放寬財政政策作好準備，以應對貿易緊張局勢所造成的短期周期性衝擊以及全球經濟帶來的結構性不利因素；南韓、新加坡、香港和台灣均可能加推寬鬆政策。然而，對於新興經濟體而言，推行結構性改革，如消除更多的外國投資壁壘、增加銀行體系的流動性以支持國內企業和基礎建設投資等，仍然至關重要。」

美盛今天舉行2020全球市場展望，邀請美盛旗下的資深投資專家分享看法，左至右依序...
美盛今天舉行2020全球市場展望，邀請美盛旗下的資深投資專家分享看法，左至右依序為Tariq Ahmad、Kathleen Anderson、Charles Hamieh與孫應梅。記者賴昭穎／攝影
分享

美國聯準會美股

延伸閱讀

美盛：Fed今年不升息 留意醫療及金融族群補...

中美將簽貿易協議 官員：糧食進口配額不會變

法人展望今年：金價可期 股優於債

強勢美元終結？外銀預期美元指數跌5％

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國巨去年營收近腰斬 股價跌停鎖死、被動元件股齊挫低

2020-01-07 11:18

選前獲利賣壓台股收跌73.04點 三大法人賣超129.63億

2020-01-07 15:15

月月配+高配息 這檔新基金配息率挑戰10％

2020-01-07 15:41

看好鋼構市場 長榮鋼13日登錄興櫃

2020-01-07 17:07

台股跳水 資金尋找防寒衣

2020-01-07 14:39

唉！台股連三黑 失守19,000關

2020-01-07 14:39

低接買盤進場台股跌勢收斂 終場下跌73點收11,880

2020-01-07 13:50

台股受美伊、總統大選影響 大盤大跌百點

2020-01-07 12:17

賣壓湧現、權值股疲弱 台股開高盤中走跌逾百點

2020-01-07 10:59

短線盤勢波動加大 吳佩奇：買進跨式因應

2020-01-07 10:50

中石化添銀彈 發GDR籌資38.8億元

2020-01-07 10:06

受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期

2020-01-07 09:50

外資賣超百億 公股進場護盤

2020-01-07 00:27

彭博：無論誰勝選 股匯都看旺

2020-01-07 00:26

美伊黑天鵝打亂全球金融 台股失守萬二

2020-01-07 00:16

三大高價股 外資喊買

2020-01-06 23:36

美伊緊張 避險ETF大漲

2020-01-06 23:36

投資性不動產認列 解碼

2020-01-06 23:35

逐筆交易競賽 得獎者出爐

2020-01-06 23:35

武漢爆發肺炎 防疫股衝鋒

2020-01-06 23:35

ETF反分割規則 達三共識

2020-01-06 23:35

就市論勢／自動化設備、內需 吸睛

2020-01-06 23:33

0050被另檔台灣50打敗？系統「更正後」這檔ETF勝出

2020-01-06 19:57

外資愛台股！外匯存底創新高 外資持台幣資產比重達95%

2020-01-06 16:45

台股失月線收跌157.07點 三大法人賣超118.14億

2020-01-06 15:21

2020首隻黑天鵝來襲 台股大跌157.07點收11,953

2020-01-06 13:48

股海自由行／汽車、塑化、工具機族 關注重點

2020-01-04 23:30

股海常勝軍／CIS記憶體族群 題材豐富

2020-01-04 00:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

0050被另檔台灣50打敗？系統「更正後」這檔ETF勝出

2020-01-06 19:57

王雪紅的「第3支飆股」？威鋒暴漲，它是未來股王還是泡沫

2020-01-07 08:51

外資賣超百億 公股進場護盤

2020-01-07 00:27

國巨去年營收近腰斬 股價跌停鎖死、被動元件股齊挫低

2020-01-07 11:18

玉山金2019獲利出籠！全年賺破200億元 寫歷年新高

2020-01-07 17:53

受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期

2020-01-07 09:50

賣壓湧現、權值股疲弱 台股開高盤中走跌逾百點

2020-01-07 10:59

被動元件族群漲多拉回 國巨一度重挫逾9.5%

2020-01-07 11:13

國巨哀嚎 跌停價鎖死

2020-01-07 14:39

月月配+高配息 這檔新基金配息率挑戰10％

2020-01-07 15:41

三大高價股 外資喊買

2020-01-06 23:36

全民權證／華新科 挑逾100天

2020-01-06 23:44

傳華為砍單供應鏈 亞系外資不認同、點名5檔看好股

2020-01-07 14:20

美伊緊張 避險ETF大漲

2020-01-06 23:36

華新科去年第4季營收2年來低點 續攻5G應用

2020-01-07 16:13

低接買盤進場台股跌勢收斂 終場下跌73點收11,880

2020-01-07 13:50

國巨上月業績 月減7%

2020-01-06 23:38

元大台灣50將於1月31日除息2.9元 殖利率衝3％

2020-01-07 17:42

台股受美伊、總統大選影響 大盤大跌百點

2020-01-07 12:17

康友獨家供貨正大集團 成長動能大增

2020-01-06 23:22

中石化添銀彈 發GDR籌資38.8億元

2020-01-07 10:06

IC設計五強 去年好旺

2020-01-06 23:24

選前獲利賣壓台股收跌73.04點 三大法人賣超129.63億

2020-01-07 15:15

三星傳搶回高通訂單 法人：台積電先進產能滿載

2020-01-07 11:14

美伊黑天鵝打亂全球金融 台股失守萬二

2020-01-07 00:16

FAANG強彈、美股開低走高 台股開高翻黑

2020-01-07 09:23

泰碩營收 寫兩個新高

2020-01-06 23:26

牧德、訊芯 四檔有潛利

2020-01-06 23:41

昂寶將公布重大訊息 1月8日暫停交易

2020-01-07 19:02

武漢爆發肺炎 防疫股衝鋒

2020-01-06 23:35

貿聯今年拚兩位數成長

2020-01-06 23:33

上月業績快報／穩懋持穩 全訊+45%

2020-01-06 23:38

上月業績快報／宏達電-57% 將衝刺5G

2020-01-06 23:38

唉！台股連三黑 失守19,000關

2020-01-07 14:39

台股跳水 資金尋找防寒衣

2020-01-07 14:39

聯茂公告 去年11月每股賺0.78元

2020-01-06 20:46

聚陽營收攀峰 後市保守

2020-01-06 23:31

緯穎、仁寶 押逾四個月

2020-01-06 23:41

臻鼎去年營收突破1202億元 創新高

2020-01-07 15:47

ETF反分割規則 達三共識

2020-01-06 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top