大聯大：收購文曄不存在壟斷，違背承諾將負法律責任

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文章轉載： 芯三板

元器件通路市場很大，通路商很小。根據第三方統計，僅中國市場上的元器件代理商就超過1000家，貿易商規模更是過萬。而作為龍頭的大聯大在亞太市場市占率約為5%，加上文曄的市占率也僅有8%左右，兩家臺灣通路商與壟斷一詞相去甚遠。如何以小博大，大聯大的投資方法是只投對的不投貴的。

壟斷？有投資，有併購就避不開壟斷這個話題，這也是此次大聯大與文曄發生齟齬的焦點，文曄控訴大聯大收購會形成壟斷，文曄認為，大聯大與文曄合併之後，在亞太地區的市占率超過了五成。 面對文曄的猶豫與質疑，大聯大首先釋放足夠的誠意，先是提出五點聲明釋疑，同時延長公開收購期限至明年1月30日，讓公平會有充裕時間對此次收購表達意見。

大聯大的五點聲明包括一、大聯大均依通知出席，並參與表決文曄依法召集的股東會；二、公司取得文曄股權後，將獨立行使股東權，不與任何第三人約定共同行使表決權；三、公司取得文曄股權後，其依法召開股東會，也不對外徵求委託書，取得超過公司持股以外表決權；四、對文曄持股將維持不高於3 成，也不會在資本市場加碼文曄股票；五、公司不會提名或參選文曄董事。

大聯大的財務長袁興文強調，在四不一會聲明後，大聯大後續若有任何違背承諾的動作，等於直接違反法律，除了相關民刑事責任以外，主管機關也可能會予以行政處分。

針對市場佔有率的問題，大聯大給出了自己的看法。大聯大方面認為，客戶獲取產品的渠道，已經不僅僅局限於代理商。根據華泰證券研究所數據顯示，在電子元器件領域，直接向原廠採購電子產品的採購金額占到了44%，通過通路商渠道完成的採購，採購金額占比56%。通路商只占了一少半的採購金額。

反倒是通路商們自身處於被動地位，許多中小型IC設計公司都是自己經營客戶，大型芯片業者因幅員廣大難以照料，才有了通路商服務的需求，但在主導權較大的原廠面前，通路商的壟斷更是無從談起。即便是握有200多家原廠代理權的大聯大，目前也沒有看到哪家原廠或是系統客戶非得要通過代理商做生意不可。再者元器件電商平臺的崛起，對中小型客戶的滲入，也令代理商的空間不斷的壓縮。 根據第三方統計，僅中國市場上的元器件代理商就超過1000家，貿易商規模更是過萬。大聯大與文曄只是其中的兩家，文曄自己的財報也顯示，文曄在亞太市場市占率為3.2%，大聯大營收是文曄1.6倍，市占應該是5.1%左右，兩者相加也只有8.3%，與壟斷相去甚遠。

大聯大的投資邏輯大聯大的投資邏輯一言以蔽之，只投對的不投貴的。2005年3月，世平與品佳兩大臺灣IC通路商聯姻組建了大聯大控股，並於同年9月上市，上市後的大聯大，營收超過35億美元，一躍成為全球第三大IC授權通路商。2008年3月，大聯大又吸納了凱悌成為新成員，9月，大聯大又與詮鼎科技達成策略聯盟，2008年的兩次投資使得大聯大在金融危機中能夠安然度過。經過一路的發展，大聯大到2018年銷售額突破175億美元，成為半導體通路商裡一只重要的力量。

回顧這些年大聯大的發展，大聯大的投資都具有明確的範圍。袁興文曾表示，若論如何將投資最大化，用錢投資台積電最合適不過了，過去10年，台積電的市值翻了10倍左右，如果買下臺積電的股票，大聯大無疑會收益更大。但是大聯大卻並未選擇這條“康莊大道”。 袁興文表示，大聯大的投資有三點原則：一，投資熟悉的產業，第二，投資優秀的團隊，第三，長期投資不可能殺進殺出。相比起半導體製造行業，大聯大對半導體銷售更加熟悉，所以投資優秀的同行，優秀的團隊，才是大聯大所追求的。

抱團過冬2019年，全球智能手機，PC增長需求放緩，產品庫存居高不下，全球半導體需求市場下滑，再加上全球貿易摩擦升溫，中美，日韓都出現了半導體產業摩擦，這些因素都對全球半導體貿易市場造成較大影響。 根據全球半導體貿易統計協會(WSTS)數據，2018年全球半導體銷售額為4687.8億美元，同比增長13.7%。2019年上半年全球半導體市場銷售額同比下降14.5%；預測2019年全年，全球半導體銷售額將下滑13.3%。

當行業增長乏力之時，抱團過冬無疑是最優解。今年以來，半導體行業最重要的一次併購無疑是歐洲碩果僅存的半導體巨頭英飛淩收購美國老牌半導體公司賽普拉斯，英飛淩的最大收入來源於汽車業務，而今年全球汽車銷量將減少310萬輛，這比2008年還要慘淡。 分析師在對英飛淩的2019財年預測時，已經考慮到英飛淩的汽車業務增長將放緩甚至下滑。賽普拉斯的局面也不太樂觀。賽普拉斯公佈截止至3月31日的第一季度財報，該季度營收5.39億美元，環比下滑10.8%，同比降低7.4%，所以，面對營收下降，兩家半導體大廠選擇優勢互補，一起抱團過冬。

具體到半導體通路來看，大聯大選擇與文曄抱團，對文曄進行財務性投資，並不參與文曄的事務，也不搶佔其代理權，雙方採取優勢互補的方式共同過冬，也未嘗不是一個明智之舉。

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