穩定的資本市場運作規則才有可能與國際接軌達到國際標準-大聯大收購文曄案

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近來，各媒體對於大聯大公開收購文曄一事有許多報導，亦有許多專家就此提出意見，討論各種議題，因事涉企業併購及公平交易與證券交易等與本人教學及研究之領域有關，乃敢不揣簡陋撰此小文以求批評。

公開收購制度雖然在法制發展的過程中正反論述俱存，但是經過數十年的發展之後，舉凡較為健全熱絡的資本市場，大概都有公開收購制度，當然各國法制存在不同程度的差異性，但基本的規則並無太大差異，而法制不同之處則肇因於各國在立法政策方面對特定議題的態度，例如是否達一定比例以上就必須強制公開收購、收購期間、收購說明書應載明事項等等，有所不同的規範。而支撐此一制度存在的一個基本理論即為「控制權市場理論 Market for Corporate Control」，亦即經由公開收購制度的存在，可以督促資本市場上的所有公司提升經營效率，為股東及員工創造最佳盈餘報酬及員工福利，以避免自己經營的公司成為被公開收購的標的對象，對經營者的形象有所傷害。

如果公開收購的制度或規則因案而異或存在主管機關可以調整—因應標的公司或市場反應而建議調整的彈性，則上述的「控制權市場理論」將無法發揮其功能，因為標的公司在面對公開收購時，將可以運用各種方式造成收購案的負面效應，從而影響主管機關的態度，此種規範的不穩定性將使公開收購制度的功能無法發揮。

筆者曾經在學術論文中討論一家公司中股東利益的衝突性本質，亦即，一家公司中的全體股東，因為其持股目的之不同，將會使不同股東間對相同事務抱持不同的立場，甚至完全相反的態度，最典型的就是企業併購交易行為，其中尤以非合意性質之公開收購為然，因為不論收購方是否基於財務投資目的或取得控制權目的而進行公開收購，在公開收購成功後，都會造成持股比例及原先股東結盟狀態的根本改變，而此種未來的不確定，就是目標公司或被收購公司的現任經營者反對公開收購的最基本排斥原因。

惟資本市場法制的基本原則乃在於保護全體投資人，而非保護經營權的不變，至於公開收購制度則反而鼓勵有效率的經營團隊經由收購取代無效率的經營團隊，並經由完整且無誤導與隱匿資訊的公開收購說明書，提供被收購公司全體股東基於完整資訊而作成是否應賣的決定，因此，我們在討論一個公開收購案的架構時，可以從該收購案對小股東的參與應賣有無壓迫效果(coercive effect)，來判斷收購方的意圖或態度，如果對小股東並無壓迫效果，或無權利侵害的情形，那就應該尊重市場上的既定遊戲規則，不應因個案而新增法令規定外的條件。

在美國的司法審查案例中，對於「二階段公開收購(two-tier tender offer)」才會有比較嚴格的司法審查，所謂二階段公開收購係指:收購資訊會預告揭露第一階段完成後，收購方將會進行第二階段的終局合併程序，並且通常第二階段會以較低價格的現金對價逐出未參與第一階段應賣的剩餘股東，或以真實價值較低的有價證券為第二階段逐出剩餘股東的對價，以迫使全體或大部份股東都參與第一階段之應賣，以提高公開收購的成功可能性，並有可能因此降低公開收購或完成最終合併的總成本之情形，此種手段又可以用「囚犯困境理論 Prisoner’s Dilemma」解釋之，亦曾論述於筆者之學術論文中。大聯大公開收購文曄案並未發現會對小股東產生壓迫效果的二階段公開收購的預告，因此，對主管機關的最佳對策應該是交由市場投資人自行決定是否參與應賣，而不是事先介入調整遊戲規則。

筆者在本件公開收購說明中發現一個難以理解的條件，即收購方將「公平交易委員會認定本件交易無須申報」增列為公開收購的成就條件，如果這個條件是收購方自行擬定，縱係為回應外界之質疑，筆者認為增列此一條件之必要性，仍有待商榷；如若此一條件係主管機關建議增列者，則主管機關亦應再思考並評估於個案調整法令條件是否適當，是否會影響參與應賣股東之權益。

我國的公平交易委員會在實務運作上，並沒有像美國行政機關會事先對個案預先表示是否會在未來採取法律行動的「NO-Action Letter」制度，亦即美國行政機關在實務作業上，會因為申請人對於其行為合法性的不確定，而事先向主管機關發出詢問函，載明未來將會進行的交易相關事實，請主管機關事先提供法律評估結論，若主管機關評估後認為申請人所提供之事實尚不足以引起主管機關適用法律介入或提起訴訟者，則主管機關將會對申請人發出上述的「NO-Action Letter」，雖然此種非正式信函並不拘束主管機關最終的決定權，但至少已經表達了初步的評估結論，對於申請人是否進行規劃中之交易，就具有相當的合法性推論基礎。

雖然我國公平交易委員會在實務運作上並無此種制度，筆者認為就此個案公平交易委員會此時仍應責無旁貸，儘速以執法機關之角度，就關於公平法結合申報必要性之點表示意見，以排除收購案不確定因素，保護小股東之權益，並維護市場競爭秩序。

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