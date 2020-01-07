12月CPI年漲1.13％ 17項民生物資創十年最大跌幅

主計總處今（7）日公布去年12月消費者物價指數（CPI），較上年同月漲1.13％，2019年全平均CPI漲幅0.56％。雖然看似物價溫和，但17項重要民生物資已連四月走跌，創下十年最大跌幅；此外，衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連八個月走跌，全年跌幅更達2.24%。

主計總處表示，12月CPI年漲1.13％，主因蔬菜、水果、油料費、醫療費用、旅遊團費及個人隨身用品價格上漲所致，不過蛋類、燃氣、通訊費及3C產品價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，再剔除能源後之總指數，即核心CPI，亦漲0.57％。

觀察行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資已連續四個月走跌，平均CPI下跌0.95%，創十年最大跌幅，其中又以雞蛋項目的跌幅最大，達17.22%。

七大類中以「食物類」漲2.97％最顯著，主因上年天候良好，比較基數較低，蔬菜及水果價格分別上漲21.97％及13.01％所致（合計影響CPI總指數漲0.53個百分點），惟蛋類價格下跌14.11％，抵銷部分漲幅。

唯一下跌的類別為「交通及通訊類」，跌0.31％，主因通訊費下跌6.82％所致，不過油料費上漲4.33％，抵銷部分跌幅。