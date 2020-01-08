深度解讀大聯大 “四不一會”，對文曄釋放最大善意

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文曄於去年公司年報及公開說明書中寫明了文曄在亞太市場市占率為3.2%，若以此數字推算，⼤聯⼤營收是文曄1.6倍，市占應該是5.1%左右，兩者相加也只有8.3%，代理商占市場比例這麼小，絕不會出現壟斷情況。

半導體通路商大聯大收購同業文曄30%股權案持續演進，並已經延長公開收購期間至2020年1月30日。

大聯大近日提出了“四不一會”，主要內容為：在文曄本屆董事任期內，不會提名或參選文曄董事，會出席文曄依法召集的股東會，並參與表決，但不會與任何第三方約定共同行使表決權，也不會向主管機關申請召集股東會，不對外徵求委託書，並維持不高於30%的持股比例，不會再於資本市場加購持股。

大聯大投資控股股份有限公司財務長暨發言人袁興文對此表示：“對文曄之股權收購，就是純粹的財務投資，背後完全不涉及所謂的想要掌控經營權，因此才會有此前公開聲明的四不一會。”

如何解讀臺灣的“公平法“？如何更深入的解讀這“四不一會”？我們首先要瞭解一下臺灣的“公平交易法”。

1980年，臺灣研究起草“公平交易法”（簡稱公平法）。該法先後經過了1999年2月、2000年4月和2002年2月的三次修訂，該法的立法宗旨是為維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮。實施該法的機構是“行政院公平交易委員會”（簡稱公平會）。

“公平法”的主要內容包括“反壟斷法”(“自由競爭法”)和“反不正當競爭法”(“公平競爭法”)兩部分。“公平法”中的反壟斷部分規定了三種壟斷行為：事業獨佔行為、結合行為及聯合行為。

1.首先看事業獨佔，是指在特定市場處於無競爭狀態或具有壓倒性地位，這種競爭不是價格競爭。簡單來說，類似於高通這種在4G市場完全沒有競爭對手的，符合獨佔條例。2017年，公平會宣佈對美國無線通訊芯片巨頭高通處以新臺幣234億元(約合人民幣51億元)的巨額處罰。這是臺灣地區公平交易委員會史上最高的判罰記錄。當時的判罰依據是：高通在CDMA、WCDMA及LTE等基帶芯片市場具獨佔地位，卻拒絕授權芯片同業要求訂定限制條款，並採不簽授權契約就不提供芯片的手段維護其獨佔地位，其經營模式已損害基帶芯片的市場競爭。

2.再看結合行為，是指下列任何情況的一種出現：與他事業合併者；持有或取得他事業之股份或出資額，達到他事業有表決權股份或資本總額三分之一以上者；受讓或承租他事業全部或主要部分之營業或財產者；與他事業經常共同經營或受他事業委託經營者；直接或間接控制他事業之業務經營或人事任免者。根據該法第11條、12條、13條的規定，事業結合時，有下列情形之一者，應先向“中央”主管機關提出申報：事業因結合而使其市場佔有率達三分之一者。也就是說，只要達到以上任何一條，必須先向公平會提出申報。

3.至於聯合行為，是指事業以契約、協議或其他方式之合意，與有競爭關係之他事業共同決定商品或服務之價格，或限制數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區等，相互約束事業活動之行為。這一條很好理解，就是不得和友商聯合起來操控市場價格，設立競爭門檻。

大聯大收購文曄是否構成結合行為？筆者認為，大聯大與文曄案主要的爭論點就在結合行為，收購30%份額其實沒有達到資本總額的三分之一以上。由於持股未達33.33%，不符公平法第10條第2款的結合要件，⼜強調是財務投資，故亦無第5款的直接或間接控制，所以，大聯大未向公平會申報結合。

筆者並非法律專家，不過請教了法律專業人士表示，並不一定是持股未達到33.33%就不會被認為是結合行為。主要還是要看兩家公司結合後是否有發展成事業獨佔的可能性。公平法的目的其實主要還是防止壟斷出現。反之，就算持股達到33.33%了，但公平會若認為兩家結合並不構成獨佔行為，就不必大費周章介入了。

那麼兩家結合究竟是否會造成事業獨佔呢？我們在此前的文章《文曄：被大聯大收購會形成壟斷！這是欺負我們不懂元器件通路嗎？》中已經詳細駁斥過這一觀點。首先在半導體銷售中，原廠直供佔據很大的比例（70%），半導體通路商並不掌握重要的話語權（30%），否則TI不會一口氣收回大聯大、文曄、安富利的代理權。

之所以會有原廠授權的半導體通路商的出現，是因為很多的製造商客戶需要通路商為其提供物流、財務等供應鏈支持，同時還提供一部分FAE技術服務。通路商幫助上游原廠將芯片輸送到下游的毛細血管，為原廠服務一些沒有足夠精力對接的中小型客戶。此外，通路商還幫原廠分擔庫存、儲運、資金等風險壓力，還為原廠反饋市場行情。可以說，半導體通路商是半導體產業鏈中的中間橋樑或搬運工。但是半導體通路商的行業地位取決於上游芯片原廠的授權和支持，能夠操控市場價格，具有定價權的只有上游的芯片原廠，而非半導體通路商。大聯大加上文曄也不等於高通，不可能具有壟斷市場的地位。

其次大聯大加文曄在臺灣的市占70%份額並不代表什麼，根據WSTS機構調查得出之市占率數據。文曄於亞太市占率約3.2%，大聯大年營收大約是文曄1.6倍，市占率初步估計約5.1%左右，兩者約計8.3%。而如果談到全球的市占率，根據調研機構Gartner以及大聯大、文曄的公開資料。2018年大聯大的份額為3.6%,文曄的份額為1.9%,兩家公司2018年的市場份額加起來也才5.4%，而且其中還有不少客戶和產品線是重合。代理商占市場比例這麼小，壟斷之說實在是無稽之談。

也許是為了減輕文曄員工及獨董的敵意，也為了向普通民眾解釋這次是純粹的財務投資，其目的是為了獲得財務回報。總之，筆者認為大聯大做出“四不一會”的聲明之後，已經完全避免了出現結合行為的可能。在四不一會聲明後，大聯大後續若有任何違背承諾的動作，等於直接違反法律，除了相關民刑事責任以外，主管機關也可能會予以行政處分。為了文曄30%股權，大聯大將自己置於這麼大的風險之上顯然是不值的。